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Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

Певица опубликовала новое фото в ярком бикини

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

29-летняя украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева любит радовать поклонников весьма откровенными фото. В этот раз артистка опубликовала яркий снимок, на котором позирует на яхте.

Смотрите также видео: Надя Дорофеева рассказала, как провела прошлое лето

Судя по всему, сейчас проходят съемки нового клипа группы "Время и стекло". На фото Надя Дорофеева позирует сидя на яхте в красном купальнике. Кадр сделан в Киеве – на Днепре.

"Киев. Лето. Съемка", – подписала фото Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева в купальнике
Надя Дорофеева в купальнике
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях поклонники оставляют Наде Дорофеевой многочисленные комплименты: "Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру. Одним словом ты прекрасно выглядишь", "Лето только началось, а ты уже как шоколадка", "Я вижу опасность и это прекрасно".

Отметим, недавно Надя Дорофеева выступила на концерте MONATIK LOVE IT ритм. Вместе артисты спели свой хит "Глубоко", и в сети уже появилось невероятное видео их выступления.

Ранее мы также писали, что Надя Дорофеева и Вера Брежнева устроили жаркие танцы на столе.

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