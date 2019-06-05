Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике
Певица опубликовала новое фото в ярком бикини
29-летняя украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева любит радовать поклонников весьма откровенными фото. В этот раз артистка опубликовала яркий снимок, на котором позирует на яхте.
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Судя по всему, сейчас проходят съемки нового клипа группы "Время и стекло". На фото Надя Дорофеева позирует сидя на яхте в красном купальнике. Кадр сделан в Киеве – на Днепре.
"Киев. Лето. Съемка", – подписала фото Надя Дорофеева.
В комментариях поклонники оставляют Наде Дорофеевой многочисленные комплименты: "Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру. Одним словом ты прекрасно выглядишь", "Лето только началось, а ты уже как шоколадка", "Я вижу опасность и это прекрасно".
Отметим, недавно Надя Дорофеева выступила на концерте MONATIK LOVE IT ритм. Вместе артисты спели свой хит "Глубоко", и в сети уже появилось невероятное видео их выступления.
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