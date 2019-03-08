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Надя Дорофеева посоветовала книгу о гармонии в жизни и "алгоритме счастья"

Певица также рассказала об аудиокниге "Точка фокуса"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:53
Надежда Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надежда Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица и вокалистка группы "Время и Стекло Надежда Дорофеева решила поделиться со своими подписчиками полезными советами, а точнее – книгами, которые ее вдохновили.

"Пост о книгах, которые меня в себя влюбили. Так, начну с "Формула счастья". Итак, это такая себе пошаговая инструкция – как достичь полной гармонии в жизни. Звучит нагло, но именно так мне это все чувствуется. Если вы хотите составить свой алгоритм счастья, то срочно к прочтению! Ее автор – директор по развитию Google, а он, я думаю, грамотный дядя)
Читается на одном дыхании. 2. Аудио книга "Точка фокуса". Это отдельное нечто! Во-первых я наконец-то попробовала слушать книгу! О-о-о-очень Круто! Во-вторых эта книга напоминает мне силовую тренировку , после которой сумасшедший душевный и физический подъем. Короче она реально какой-то допинг. Возникает куча энергии, новых желаний, целей и понимания! Приятного чтения!", – написала Надя.

Надя Дорофеева Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/
Надя Дорофеева Фото: www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Напомним, Владимир Дантес показал отдых с Надей Дорофеевой в Дубае.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото.

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Источник: Сегодня
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