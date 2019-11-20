Эксклюзив

Надя Дорофеева прокомментировала переезд в загородный дом

Певица призналась, что сама не ожидала от себя такого решения

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Одна из самых популярных украинских групп "Время и Стекло", которая недавно отыграла концерт во Дворце спорта, дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в рамках которого участница коллектива Надя Дорофеева рассказала о переезде в загородный дом. Певица также призналась, что ранее не могла и подумать, что будет жить вне города.

Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип:

"Никогда бы не подумала, что захочу жить в загородном доме! Я – человек абсолютно городского лайфстайла. Но настал момент, когда приезжаешь после тяжелого съемочного дня в квартиру и так хочется свежего воздуха. Жизнь в многоэтажном комплексе – это непросто, хотя я обожала наших консьержек, мы успели подружиться. Но жизнь за городом – ни с чем не сравнится. Я по-прежнему нечасто бываю дома, но счастлива даже пять минуток побыть там и подышать свежим воздухом. И я – хорошая соседка, и считаю, что некрасиво рассказывать про своих соседей (улыбается)", – поделилась Надя Дорофеева.

О непростом творческом пути, бизнесе и планах на детей участников группы "Время и Стекло" читайте в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

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