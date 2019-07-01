Надя Дорофеева рассекретила свой вес
Певица дала честный ответ на вопрос подписчиков
29-летняя украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева регулярно впечатляет поклонников внешними данными. Артистка часто меняет образ, однако кое-что остается неизменным – подтянутая фигура. Несмотря на то, что Надя Дорофеева предпочитает oversize-наряды, иногда певица все же демонстрирует красивые формы.
Смотрите, как Надя Дорофеева провела прошлое лето:
А недавно Надя Дорофеева предложила подписчикам в Instagram задать ей интересующий их вопрос. Разумеется, многих девушек интересуют параметры красотки-артистки. Так, подписчики спросили, сколько весит певица. Надя Дорофеева не стала скрывать и назвала свой вес – 50 килограммов.
Напомним, Надя Дорофеева рассказала о неудаче на престижном конкурсе. В юности певица даже не прошла отбор из-за недостаточно хорошего вокала, однако упорная Надя Дорофеева не сдалась.
Ранее мы также писали, что Надя Дорофеева и Вера Брежнева устроили жаркие танцы на столе.
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