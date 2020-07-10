Надя Дорофеева стала жгучей брюнеткой в прощальном клипе "Время и Стекло"

Группа выпустила саундтрек к прощальному туру "Финальные титры"

Украинская группа "Время и Стекло", которая в марте этого года заявила о распаде, выпустили свою последнюю песню с символичным названием Last Dance. Как сообщается на странице коллектива в Instagram, она стала саундтреком их прощального тура, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе!", – обратилась группа к поклонникам.

Участники "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив предстали в новом клипе в необычных образах. Надя перевоплотилась в кадре в брюнетку с каре, а Позитив примерил образ ковбоя.

"Как же это чудесно, но так больно, очень больно. Не могу сдержать слезы. Вы всегда были самой лучшей группой, вы ею и останетесь в наших сердцах", "Теперь как обычно, эта песня будет у меня в голове на год, а то и больше!", "Блин...Как же я люблю эту группу...А ведь они мне сделали самое лучше детство на всем белом свете", "Сижу и плачу, когда узнала что группа распалась, скачала все их песни", – отреагировали на новый хит поклонники группы.

Смотрите видео, как Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой:

Напомним, "Время и Стекло" назвали дату последнего концерта.

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