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Надя Дорофеева в бикини похвасталась идеальным прессом

Кроме поклонников, фигурой певицы также восхитилась Джамала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вокалистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева очаровала пользователей сети своей фигурой. На личной странице в Instagram 29-летняя артистка разместила "горячий снимок", на котором позирует в черном бикини. Многие поклонники  Нади отметили, что ее фигура в купальнике выглядит безупречно. Особенно их впечатлил пресс артистки.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Оценила внешний вид коллеги и украинская певица Джамала: "Идеальная", – лаконично отозвалась артистка.

"Фигура огонь", "Шикарная", "Икона стиля", "Прекрасны во всем", "Как можно быть такой красивой?", – пишут поклонники Нади в комментариях под фото. Также отметим, что благодаря геолокации, которую указала Надя в Instagram, стало известно, что артистка находится в Турции.

Ранее мы сообщали, что в сети появились кадры, на которых Надя Дорофеева и Вера Брежнева запечатлены танцующими на столе.

Также Надя Дорофеева поделилась с фанатами фото со своим супругом Владимиром Дантесом.

Смотрите видео о том, как Надя Дорофеева и Владимир Дантес отпраздновали годовщину свадьбы:

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фигура бикини Надя Дорофеева
Источник: Сегодня
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