Надя Дорофеева взбудоражила поклонников соблазнительными фото

Надя Дорофеева на отдыхе в Доминикане позировала под пальмами

Надя Дорофеева на отдыхе Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес уже вторую неделю проводят свой отпуск в Доминиканской Республике. Певица выкладывает впечатляющие снимки на фоне пальм, океана и песчаного пляжа, лишь подогревая к себе интерес поклонников.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой – видео:

Одна из последних фотографий вызвала настоящий резонанс среди поклонников. Многие оставляют восторженные отклики: "Надя, это кайф", "Зачем так красиво", "Пожар". Другие же иронично комментировали: "Возле очередной пальмы", "Могла бы уже выйти голой".

Надя Дорофеева восхитила подтянутой фигурой Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева на отдыхе Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А сама артистка внизу под этой публикацией благодарит мужа за то, что он сумел в течение десяти минут сделать для нее много красивых фотографий. "Я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", – пишет Надя Дорофеева.

Отметим, Надя уже в который раз отдала свое предпочтение купальникам украинских дизайнеров.

Помимо кадров в купальнике, певица также опубликовала милое фото с супругом Владимиром Дантесом.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Доминикане Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы также предлагали оценить фигуры Нади Дорофеевой и Насти Каменских, и отдать свой голос за одну из артисток.

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