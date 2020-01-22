Надя Дорофеева взбудоражила поклонников соблазнительными фото
Надя Дорофеева на отдыхе в Доминикане позировала под пальмами
Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес уже вторую неделю проводят свой отпуск в Доминиканской Республике. Певица выкладывает впечатляющие снимки на фоне пальм, океана и песчаного пляжа, лишь подогревая к себе интерес поклонников.
Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой – видео:
Одна из последних фотографий вызвала настоящий резонанс среди поклонников. Многие оставляют восторженные отклики: "Надя, это кайф", "Зачем так красиво", "Пожар". Другие же иронично комментировали: "Возле очередной пальмы", "Могла бы уже выйти голой".
А сама артистка внизу под этой публикацией благодарит мужа за то, что он сумел в течение десяти минут сделать для нее много красивых фотографий. "Я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", – пишет Надя Дорофеева.
Отметим, Надя уже в который раз отдала свое предпочтение купальникам украинских дизайнеров.
Помимо кадров в купальнике, певица также опубликовала милое фото с супругом Владимиром Дантесом.
Ранее мы также предлагали оценить фигуры Нади Дорофеевой и Насти Каменских, и отдать свой голос за одну из артисток.
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