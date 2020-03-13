"Находимся в изоляции": Том Хэнкс показал, как выглядит после заражения коронавирусом

Актер вместе с женой находится в Австралии

Вспышка смертельной эпидемии – коронавируса – добралась уже и до Австралии. Там во время съемок заразился вместе с супругой известный голливудский актер Том Хэнкс. Во избежания слухов звезда сразу же обратился к своим поклонникам и подтвердил, что у него с женой Ритой обнаружили COVID-19.

На своей странице в Instagram Том Хэнкс показал, как они сейчас выглядят с супругой. Он также рассказал, что на данный момент находятся в изоляции, дабы не заразить других людей.

Том Хэнкс с супругой Ритой Фото: instagram.com/tomhanks

"Привет, друзья! Я хочу поблагодарить всех, кто переживает за нас. У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передадим его никому другому. Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию... Помните, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – написал актер под опубликованным кадром.

Более подробно о ситуации в семье Тома Хэнкса смотрите в сюжете:

Отметим, что в центре слухов о заражении и госпитализации оказался знаменитый актер Джеки Чан. На официальной странице в Instagram 65-летняя звезда заявила, что не находится на карантине.

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