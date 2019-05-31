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Накануне свадьбы: Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха

Певица выйдет замуж за избранника этим летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Алина Гросу выходит замуж
Алина Гросу выходит замуж
Фото: телеканал "Украина"

Совсем скоро популярная певица Алина Гросу выйдет замуж. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" артистка рассказала, как ее жених реагирует на публичный образ жизни своей возлюбленной.

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По словам Алины, вместе с любимым они уже 4 года. За это время Александр (имя жениха Алины) видел ее в разных образах и слышал о ней бесконечное количество сплетен, но любит он ее настоящую.

"Он никогда не пытался что-то во мне изменить. Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: "Вау, моя девушка поет" или "Мою девушку все знают с детства", а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его подбешивает, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит", – призналась Алина Гросу.

Напомним, в интервью "Ранку з Україною" крестная Алины – певица Ирина Билык рассказала, где и когда пройдет свадьба и сколько платьев примерит невеста.

Ранее мы также писали, что Алина Гросу показала своего жениха Александра.

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