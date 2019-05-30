Наконец-то! Принцесса Монако Шарлотта Казираги выходит замуж

За развитием этих отношений следил весь мир

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам Фото: Getty Images

Внучка легендарной принцессы Монако Грейс Келли и князя Монако Ренье III – Шарлотта Казираги официально выходит замуж, после заявления о переносе свадьбы. 32-летняя Шарлотта Казираги пойдет под венец с разведенным Дмитрием Рассамом уже через несколько дней!

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По информации The Daily Mail, внучка Грейс Келли пойдет под венец в субботу, 1 июня.

Поклонники очень ждали королевскую свадьбу, ведь несколько месяцев назад принцесса сообщила об отмене помолвки, не назвав причин.

В субботу, 1 июня, принцесса Монако и знаменитый кинопродюсер обменяются клятвами верности. Церемония бракосочетания состоится в княжеском дворце Гримальди, где когда-то зарегистрировали брак ее легендарные бабушка и дедушка, Грейс Келли и Ренье III.

Напомним, недавно пара выпустила официальное заявление, в котором опровергнуты слухи об их расставании. В заявлении сказано, что такая информация негативно отразилась на моральном состоянии влюбленных и членов их семьи. Поэтому они планируют обратиться с этим вопросом в суд.

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