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"Нам немного осталось": супруга Эммануила Виторгана сделала новое заявление о детях

79-летний актер мечтает о сыне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Семейство Эммануила Виторгана
Семейство Эммануила Виторгана
Фото: Instagram.com

Жена 79-летнего российского актера Эммануила Виторгана, с которой у него недавно родилась дочь, призналась, что планирует еще пополнение в семье и возраст этому не помеха.

Эммануил Виторган впервые показал своего ребенка на публике:

Более того, сам актер рассказал, что они с женой мечтали о детях более 20 лет, но Ирина не могла самостоятельно родить из-за перенесенного онкологического заболевания. Отметим, что детей паре выносила суррогатная мать.

"Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем — мы долго проживем. Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна", — рассказала Ирина в эфире программы "Звезды сошлись".

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик
Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик
Фото: Instagram.com

79-летний Эммануил Виторган добавил, что не против пополнения в семействе. Артист не скрывает свое желание иметь сына. Заявлением о будущем ребенке актер шокировал гостей студии.

"Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будут три девочки у меня", — заявил актер.

Также недавно Эммануил Виторган впервые прокомментировал развод и свадьбу Ксении Собчак.

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