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Nami: "В Украине иранская музыка может быть популярна"

Иранский певец и бизнесмен рассказал "Сегодня", почему решил покорить наш шоу-бизнес, об альбоме, который записывает с украинскими музыкантами, и о своих амбициях

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- Нами, начнем с того, почему вы вообще решили приехать в Украину?

- Я исследовал украинский рынок и понял, что тут есть потенциал. И у меня есть конкретные предложения к вашей власти по поводу инвестиций и их успешной реализации. Когда я приехал сюда в первый раз, сразу начал знакомство с рынком бизнеса и параллельно понял, что здесь также хорошо развита культурная сфера. А поскольку мое призвание и хобби – музыка, я решил начать знакомство с украинской публикой именно через нее. Имея кандидатскую степень в сфере журналистики и социальных исследований, я могу точно сказать, чем могу быть интересен украинскому зрителю и слушателю.

- Расскажите о своих музыкальных достижениях на данный момент и планах. Что вы собираетесь делать в Украине?

- Мой первый альбом в стиле поп был выпущен в Иране шесть лет назад. Он был признан официально самым дорогим альбомом за всю историю иранской поп-музыки. Тогда я потратил на его создание и выпуск 155 тысяч долларов, но ни разу об этом не пожалел. Всего было распродано более 117 тысяч дисков. Для нашей страны это внушительная цифра, и рекорд этот еще никому не удалось побить. То есть на родине я уже себя неплохо зарекомендовал (улыбается). И вот сейчас тружусь над новым альбомом. Причем сначала думал сделать его двуязычным, а именно ирано-индийским. Но теперь, после того, как приехал в Украину, мне хочется записать несколько песен на украинском языке и таким образом выпустить сборник на трех языках. Я уже начал работу над этим альбомом, и большая часть уже сделана. Над украинской частью альбома я работаю здесь, с украинской командой. А вот над индийской частью сейчас работают мои коллеги – композиторы и музыканты. На данный момент я на него потратил уже 735 тысяч долларов, поэтому, вполне возможно, новый альбом станет самым дорогим не только в Украине, но и во всем мире.



- Собираетесь ли вы исполнять песни на украинском языке?

- Сейчас я уверенно учу украинский язык, чтобы иметь возможность не только понимать своих собеседников, но и доносить свои мысли зрителям. Через пару месяцев планирую провести в Киеве свой первый концерт, на который приглашу не только украинских музыкантов, но и звезд с мировыми именами.

- С кем-то из украинских звезд вы уже успели познакомиться? И кто из них может принять участие в вашем концерте?

- Пока я усердно работаю над альбомом, и времени знакомиться с самыми популярными артистами в вашей стране, увы, нет. Но уже в ближайшее время собираюсь это сделать. Более того, планирую пригласить их на свой концерт, причем не только в качестве зрителей, но и в качестве гостей, выступающих на сцене. Также хочу пригласить представителей вашего правительства и людей, которые занимаются непосредственно культурными вопросами в Украине на самом высоком уровне.

Если говорить о музыкантах с мировым именем, которые примут участие в концерте, то у нас уже есть договоренность с саксофонистом господином Педро, который работает с самыми известными оркестрами мира и играл для самой госпожи Фаиге Атешин, известной под псевдонимом Гугуш. Ее творчество после смены политического режима и провозглашения победы Исламской революции было запрещено в Иране. Впоследствии Гугуш была вынуждена переехать в Америку.

Уже сейчас я могу предположить, что это будет самое затратное выступление не только в моей карьере, но и в Украине в частности. Я планирую вложить большие инвестиции в этот концерт и пригласить артистов действительно с мировыми именами.

Все заработанные средства от этого концерта я направлю на благотворительность, так как не планирую обогатиться за счет украинских зрителей. Считаю, что все полученные средства в этой стране должны в ней и остаться. Вообще благодаря своим концертам я не стремлюсь ничего заработать. Для меня это больше хобби, способное ублажить мою душу.

- Расскажите о стиле, в котором поете. С чьей популярной музыкой вы сами можете сравнить свой репертуар?

- Это можно назвать классической поп-музыкой. Композитором моего первого альбома был сын моего учителя Бабака Баята – Бамдад Баят, который в свое время получил образование в Канаде под наставничеством автора саундтреков к фильму "Титаник". Так что что-то общее с музыкой, например Селин Дион, можно усмотреть. Хотя, если говорить о моих личных предпочтениях, мне бы хотелось больше быть похожим на Демиса Руссоса. Мне очень импонируют его музыка и манера исполнения.

- Вы сами пишете песни?

- Я убежден, что лучше всего получается только тогда, когда за работу берутся профессионалы. Именно поэтому аранжировками занимается мастер этого дела. А тексты и музыку пишут люди, действительно имеющие к этому призвание. Без этого треугольника, в котором исполнитель, автор и аранжировщик в полном мере проявляют себя, ничего достойного не получится.

- Когда вы впервые почувствовали, что музыка – ваше призвание?

- У меня была особенная связь с бабушкой, матерью моей мамы. Она все время меня стимулировала, чтобы я развивал в себе этот талант и занимался музыкой. Поначалу она даже меня заставляла заниматься пением, но уже с семи лет я четко осознал, что это мое. Первый свой концерт я дал в 15 лет, в связи с чем стал самым молодым исполнителем поп-музыки в Иране, которому удалось собрать большую аудиторию. И всего на данный момент у меня состоялось 24 больших концерта. А вообще талант красиво петь передали мне мои родители.

- Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что украинский слушатель пока не готов к восприятию иранской музыки. Попробуйте убедить меня в обратном.

- Если посмотреть на карту Евразии, то мы заметим, что чем дальше на Восток, тем сложнее языки и восприятие культуры в целом. Но я уверен, что иранская музыка может быть популярна в вашей стране. Дайте мне только немного времени, и я вам это докажу (улыбается). В Украине я уже сотрудничаю с украинскими музыкантами, которые создали для меня музыку, пока это индийская часть альбома, о которой я говорил ранее. Так вот, поначалу я и сам сомневался, получится ли у меня петь на хинди, но музыкальные критики, которым я давал послушать записи, меня успокоили. По их мнению, это очень качественная работа, которая не может не иметь успеха. Думаю, к украинским песням усилий придется приложить не меньше, но я готов к этому. У меня уже подписаны контракты с авторами текстов и мелодий. Осталось только подучить немного язык.

- Что означает ваш псевдоним Nami?

- Автор моих песен, которые вошли в первый альбом, а также мой учитель и наставник Ахура Иман предложил мне выбрать такой псевдоним. Nami с персидского переводится, как "признанный во всем мире", "всемирно известный". Настоящее мое имя Моджтаба, хотя в Иране меня все знают исключительно как Нами.

- Насколько вы популярны в родной стране? Вас узнают на улицах?

- Я стараюсь как можно меньше выходить на улицу, потому что это создает некий дискомфорт для меня и моих друзей. А ввиду того, что я еще и бизнесмен, в родной стране сейчас бываю крайне редко. В последнее время мне довольно часто приходится с долгими рабочими визитами бывать в Бразилии, Сингапуре и других странах, однако всякий раз, когда я возвращаюсь на родину и прохожу паспортный контроль в аэропорту Тегерана, сотрудники пограничной службы с улыбкой меня встречают, в их взгляде читается: они меня узнали.

Вообще к своей известности я отношусь спокойно. Если со мной ищут встреч и пытаются поговорить о моем творчестве, значит, меня искренне уважают и любят.

- А что у вас с личной жизнью?

- Я мечтаю создать семью, которую сделаю счастливой. Я такой человек, которому не нужны развлечения. Вообще женщина – это воплощение всей красоты, которую только придумал Всевышний. Это не только внешняя красота, но и внутренняя. А вообще после своего 40-летия я собираюсь больше сконцентрироваться на своей культурной и благотворительной деятельности и больше времени посвящать семье и родным.

- Сегодня вы пришли на интервью в украинской вышиванке, случайным ли был ваш выбор? Что символизируют ваш зеленый браслет и шарф?

- Благодарю вас за этот вопрос. Украинская вышиванка показывает мое глубокое уважение к украинскому народу, традициям и культуре. За недолгое время моего пребывания в Киеве я лично убедился в украинском гостеприимстве и искренности украинской души.

Что касается зеленого браслета и шарфа – это символы моей гражданской позиции в отношении "Зеленой революции" 2009 года. Во время мирных протестов граждан Ирана, которые вышли на -улицы страны с одним вопросом "где наши голоса?", многие мои соотечественники были убиты, осуждены, судьбы многих пропавших без вести до сих пор неизвестны. Тогда я дал обещание Всевышнему, что до конца своей жизни во время концертов, интервью при мне всегда будут эти напоминания о жертвах политических преследований. В заключение хотел бы напомнить известную фразу Махатмы Ганди, сторонника мирных перемен без насилия и кровопролития: "К нам пришли, нас унижали, презирали, грабили, убивали, но мы все равно победили!". Сегодня это для меня девиз, который мотивирует меня в творчестве и дает надежду, что рано или поздно мой народ обретет желанную победу и его страдания не будут напрасными.