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Наоми Кэмпбелл бросила молодого ухажера – СМИ

48-летняя супермодель рассталась с 25-летним участником One Direction

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл
Фото: AFP

В начале этого года 48-летнюю британскую супермодель Наоми Кэмпбелл заметили в компании 25-летнего участника группы One Direction Лиама Пейна. Тогда в СМИ разлетелась информация о том, что звезды встречаются. И хотя Наоми с Лиамом пытались скрыться от пристального взора папарацции, остаться незамеченными она все же не смогли. Влюбленных неоднократно видели вместе на различных мероприятиях и концертах.

Однако сейчас стало известно, что Кэмпбелл бросила возлюбленного, потому что он ей наскучил. "Наоми сама приняла такое решение, она поняла, что все идет как-то не так. Ей стало с ним скучно. Он всегда был слишком зависим от нее и недостаточно брутален и самостоятелен. В общем, она представляла себе его другим. Да они никогда официально и не встречались, не афишировали свои отношения", — сообщил источник изданию The Sun.

К слову, некоторые друзья модели утверждают, что Пейн "не мог поверить своему счастью", когда у него начались отношения с Наоми, так как она всегда ему очень нравилась. Певец также отметился написанием нежных комментариев под снимками Кэмпбелл в Instagram, дополняя их страстными "эмоджи".

Напомним, что ранее супермодель Наоми Кэмпбелл посетила ЮАР, где станцевала с детьми зажигательный африканский танец в кроссовках и платье. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальной сети.

О том, как папарацци узнали о новом любовнике Наоми Кэмпбелл, смотрите в этом видео: 

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