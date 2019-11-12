"Написал для тебя песню": у известного украинского певца умер отец

В семье участника группы ТНМК случилось горе

Эдуард Приступ Фото: Instagram.com

Участник популярной украинской группы "ТНМК" Эдуард Приступа рассказал, что в его семье случилось горе – из жизни ушел родной отец артиста. Музыкант о потере близкого человека сообщил на своей странице в Instagram и в память об отце опубликовал его старые фотографии.

Также недавно близкий человек умер у участницы шоу "Танці з зірками":

Эдуард Приступа посвятил отцу пост и отметил, что очень любил его. Музыкант даже написал ему песню, но тот так и не успел ее услышать.

"Это было в Карпатах. Я был за рулем. Вдруг передо мной похоронная процессия, еду медленно... Не обгоняю... И тут меня настигает свадебный кортеж. Там, и там цветы. Я думаю, вот жизнь интересная. Передо мной похороны, за мной свадьбы, слева, справа – Карпаты. Как сюжет из фильма, но это реальная жизнь... Так и есть. Вчера праздник, утром папа... Прощай мой любимый джазмен, гуру, критик, шахматист, математик, любящий папа, замечательный футболист, невероятно прекрасный музыкант и преподаватель! Ты очень любил Украину, украинский язык, волновался за наше будущее... Вчера для тебя написал музыку, но ты ее услышишь уже на небесах. Вчера мы еще общались и ты передавал привет девочкам... Люблю тебя. Покойся с миром!!! Царство небесное!", – написал Эдуард под опубликованным фото.

12 Ноя 2019 в 3:53 PST INSTAGRAM (@dilya_public)

Напомним, что горе произошло в семье еще одной украинской знаменитости – Ирина Билык потеряла родного отца.

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