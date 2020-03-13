Написал донос: Лолиту Милявскую не допустили в суд по делу развода

Певица не смогла развестись из-за коронавируса

Российская певица Лолита Милявская должна была поставить точку в отношениях с пятым супругом Дмитрием Ивановым, но развод так и не получила. Спортсмен написал в суд донос на адвоката звезды, который недавно посещал Италию.

"События стали разворачиваться непредвиденным образом. Иванов написал в суд донос на то, что я был в Италии (где в данный момент бушует коронавирус, – Ред.). Меня не допустили до заседания. Это говорит о том, что он намеренно затягивает процесс, чтобы пропиариться на этом и подзаработать. Не хочет он личного счастья Лолиты", — поделился адвокат певицы Сергей Жорин изданию Starhit.

Помимо этого, Дмитрий просил сотрудников судебной инстанции вызвать к адвокату специалистов, чтобы они проверили его на наличие опасного заболевания.

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"Никого, конечно, не вызвали, но меня попросили на всякий случай не приходить. Заседание отменили и перенесли на 27 марта. В общем, коронавирус и альфонс не дали Лолите развестись", — подытожил правозащитник.

Напомним, что суд отказал артистке в официальном расторжении брака. После чего Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой. В свою очередь, тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность ко взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытый аккаунт на ее компьютере.

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