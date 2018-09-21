Наркотики, чужие мужчины и неудачные роли: ТОП роковых ошибок Анджелины Джоли

Скелеты в шкафу есть у каждого человека

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Голливудская актриса Анджелина Джоли сожалеет о многом, хотя и не о том, что разбила чужую семью. Говорит, что ошиблась, когда вышла замуж за Брэда Питта. Как любовь всей жизни стала ошибкой номер один, и это все при том, что Анджелина сама не без греха. О каких ошибках самой Джоли стыдно говорить вслух?

Как оказалось, разбивать семьи для Анджелины – не впервые. Именно она разрушила брак актрисы Умы Турман с ее мужем Итаном Хоуком. Джоли закрутила роман на съемочной площадке. Детали ни одна из сторон не комментирует. И как результат, Ума и Итан расстались. Но, говорят, брак самой Анджелины разбил ее брат, еще одна ошибка Джоли. Помните жаркие поцелуи на красной дорожке 2000 года? И хотя между ними ничего не было, как убеждали потом оба, именно Джеймс стал третьим лишним дома у Джоли и Питта.

По словам инсайдеров, некоторые из детей Анджелины и Брэда называли его папой. Это дико раздражало Пита, а чем все закончилось – вы знаете. Но худшая ошибка актрисы – наркотики.

"Я все наркотики мира перепробовала! То, что я не умерла молодой, это мне просто повезло. Помню, как-то приняла дозу перед походом в Диснейленд. Смотрю себе на Микки Мауса, и вместо него вижу мужчину средних лет, который ненавидит жизнь", – рассказала актриса.

А в 2014 году Джоли пришла на красную дорожку вся в белом порошке, но это была обычная бьюти-ошибка Анджелины.

"Это пудра для грима в кино, которая в мире софитов предоставляет натурального блеска кожи. Но при вспышках фотокамер эта пудра выглядит как мука. Визажист Джоли не подумал об этом, когда делал ей макияж для красной дорожки", – рассказала бьюти-редактор глянца Джесс Лейси.

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Следующую ошибку Джоли сделала в кино. Звезда решила снять собственный фильм, где стала и актрисой, и режиссером, и сценаристом. И фильм, который обошелся в 10 миллионов долларов, в прокате провалился. За первые же выходные чуть собрал 100 000. Сняла плохо, а сыграла еще хуже, говорили кинокритики. Все свои ошибки актриса себе прощает.

"Я верю в старую поговорку: "То, что нас не убивает, делает сильнее". Наш опыт, хороший или плохой, делает нас теми, кто мы есть. Преодолевая трудности, мы приобретаем силы и зрелости", – признается актриса.

Сегодня она посол ООН, многодетная мать и жертва, как она говорит, этого пьяницы Брэда. А что говорит сам Питт?

"Он понял, что когда ушел от Дженнифер к Анжделине, сделал самую большую ошибку в жизни", – рассказал кто-то из окружения Брэда Питта.

Как сообщалось ранее, Анджелина Джоли намерена усыновить седьмого ребенка. Актриса хочет стать приемной матерью сирийского мальчика, родители которого погибли. Какого возраста мальчик пока неизвестно. Но известно то, что актриса уже консультируется по этому вопросу с соответствующими органами.