Народная любовь: Потап, лепестки роз и необычная сценография на концерте "Роксолана" Олега Винника

Сегодня.Lifestyle также пообщались с режиссером-постановщиком Катей Царик

"Сфотографировалась с Олегом, можно и домой ехать", – говорит счастливая дама, которой удалось встретиться с исполнителем до начала концерта, пока журналисты ожидали интервью с ним. Несколько тысяч поклонниц в это время находятся уже в зале и скандируют имя артиста, под их возгласы певец выходит общаться с представителями СМИ, которым и неловко будет задавать вопросы, слыша, как много людей в этот момент ждут кумира. И не только взрослых, в очереди были замечены даже группы детей с пышными букетами. К слову, мы уже рассказали о самых неожиданных моментах концерта Олега Винника в Киеве.

Олег Винник порадовал поклонников премьерой:

Винник тем временем интересуется у журналистов, все ли успели поесть перед концертом, а сам признается, что не будет, ведь тогда ему очень захочется спать, какое там выступление! Кстати, шоу называется "Роксолана", как и одна из его новых рок-баллад: "Я сам жил за границей. Мы все думаем, найдем лучшую судьбу там, но на самом деле в это время убиваем на чужбине свои чувства, а потом очень переживаем. Этой песней я просто кричу всем тем многим нашим согражданам, которые уехали: "Возвращайтесь к нам, возвращайтесь к себе на родину! Чем больше вас вернется, тем лучше будет стране".

Здесь исполнитель не лукавит, он действительно долго прожил в Германии, где успел поработать и няней, и суперзвездой мюзиклов, фильмов и сериалов! Кстати, именно в эту страну он скоро полетит снова – записывать новые треки.

Народный любимец Олег Винник Фото: пресс-служба

Одну из таких записанных танцевальных песен – "Безумная любовь" – исполнитель долго не решался показать миру, слишком она для него эмоциональна. Трек о том, что нужно ценить любовь, не поддаваться соблазну и не сходиться на одну ночь, чтобы расстаться к утру. Здесь хотелось бы и расспросить побольше, но артист старается о своих чувствах петь, а вот личную жизнь скрывать от журналистов.

Не любит и долго стоять перед выходом у сцены, просит приглашать его сразу с первым аккордом. Журналисты же пока туда его не отпускают, спрашивают о планах на Новый год и как он восстанавливается в столь плотном рабочем графике. Звезда в праздничную ночь будет выступать в Харькове, постарается отдохнуть на Рождество, а потом опять в тур.

Певец также признается, что обычного рецепта восстановления – это 13-часовой сон – ему уже недостаточно, ведь этот год, по его признанию, был для него особенно сложный и поучительный. Действительно, впервые за мегауспешную карьеру он оказался в водовороте одного из самых мощных типов скандала – политического. Съемки в ролике, где были задействованы российские артисты, поддерживающие аннексию Крыма, и последующие неловкие объяснения певца вызвали бурю негодования.

Начало концерта Олега Винника во Дворце спорта Фото: пресс-служба

А вот на следующий вопрос, кажется, приходится отвечать каждому топовому артисту. После того, как MONATIK собрал НСК "Олимпийский", рискнет ли и Винник замахнуться на такой масштаб? Народная звезда объясняет, что шоу уровня Дворца спорта обходится недешево и чуть ли не год пришлось собирать бюджет на него. Винник больше переживает о том, как хорошо выступить сегодня! Артист еще полгода назад ознакомился с идеей и понял, что будет все очень круто, но сложно, сцена будет меняться восемь раз за концерт и будут небезопасные моменты.

Впервые постановщиком его шоу стала девушка Катя Царик, известная по работе с Людмилой Гурченко, Ани Лорак, Верой Брежневой. И неспроста, кто как не представительница прекрасного пола может прочувствовать всю философию сердцееда-Винника. Накануне он впервые увидел сцену и был шокирован, насколько там все технически сделано, даже предположил, а может и выступать ему не нужно?

Концерт Олега Винника в Киеве Фото: пресс-служба

Сегодня.Lifestyle успели пообщаться с режиссером-постановщиком Катей Царик и узнать больше о тонкостях создания шоу.

Катя, расскажите о тонкостях создания столь масштабного шоу.

Идея шоу рождалась вместе с командой, а без художника по свету Жени Костыры я вообще не представляю, как бы мы его провели. Мы разработали необычную сценографию, со всеми этими осветительными приборами в виде геометрических фигур, которые двигались по особенным скоростным лебедкам. Все эти движения и их скорость даже специально программировались в компьютере, ничего не происходило стихийно. Такого количества оборудования мало кто может позволить себе из украинских артистов. Олег пошел на это, потому что любит и уважает своего зрителя и хотел сделать по-настоящему крутое шоу. Готовились два месяца. Целых 30 дней у нас ушло на пропись света вместе с лайтдизайнером. Мы вкладывали каждый эффект, каждый лучик в звучание песни. На пропись одного такого трека вместе со световыми эффектами уходил целый день – это очень ювелирная работа, которая потом запускается с помощью одной только кнопки. Мы хотели, чтобы световые лучи подчеркивали все акценты песни.

Не боялся ли Олег момента, когда для следующей песни один из экранов трансформируется в сцену и поднимет его над толпой?

Нет, он согласился на этот номер очень быстро. Я же очень переживала, потому что это страшно и шатко. Олег с первого дубля и без никаких проблем репетировал этот номер. Мы еще и умоляли, чтобы он держался за поручни, а он все никак этого не делал.

Шоу Олега Винника во Дворце спорта готовилось 2 месяца Фото: пресс-служба

Следили ли вы за творчеством Винника до момента работы с ним?

Наверное, и хорошо, что я не была сильно знакома с его песнями, у меня не было замыленного взгляда и я выстраивала всю постановку с нуля. Кстати, мне очень импонируют его рок-баллады. Хотелось, чтобы таких проникновенных песен было больше, но я понимаю, что людям нужно и что-то повеселее, полегче.

А что вы, как режиссер-постановщик, делаете во время выступления артиста?

Я со своей командой стою в отдельной технической зоне, где контролирую и раздаю команды, напоминаю и держу руку на пульсе, ведь только я знаю, что должно происходить сейчас на сцене. Олег будет выступать с наушником и, если нам нужно будет о чем-то оповестить Олега, мы с ним так свяжемся.

Высокотехнологичное шоу Олега Винника во Дворце спорта Фото: пресс-служба

Даже и без всех этих новшеств концерт все равно прошел бы отлично. Кажется, что даже если Виннику пришлось бы выступать в темном зале, без подпевки и музыкантов – шоу состоялось бы, так велика народная любовь к нему. В основном женская публика начинала петь только услышав первые аккорды песни, еще раньше чем сам певец, и это без всякого разогрева! Как ему это удается? Кроме сумасшедшей энергетики, он умеет как никто во время песни коммуницировать с публикой: тут и фирменный пронизывающий взгляд, отточенные жесты рук, будто направленные к каждой из слушательниц, и знак "класс", когда на его предложение попеть – весь зал хором кричит строчки из его любовных баллад.

В середине шоу появится и Потап, с которым они вместе исполняют саундтрек к одному из украинских фильмов "Безумная свадьба". Хип-хоп звезда даже исполнит украинский народный танец и заставит весь зал проскандировать фамилию главной звезды сегодняшнего вечера. К Виннику можно относиться по-разному, но не считаться с его оглушительным успехом – невозможно. Да и нужно ли придираться к тому, который хотя бы на пару часов заставил девушек всех возрастов и даже социального статуса почувствовать, "как пахнет любовь", что можно взять Винника в плен нежными словами и поверить, что "давным давно небом решено, им быть его Нино!".

Полную версию концерта в скором времени смогут увидеть зрители телеканала "Украина".

Ранее мы также поделились интересными фактами о феномене украинской эстрады Олеге Виннике.

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