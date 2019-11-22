Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Народная любовь: Потап, лепестки роз и необычная сценография на концерте "Роксолана" Олега Винника

Сегодня.Lifestyle также пообщались с режиссером-постановщиком Катей Царик

Елизавета Даниловская
Сегодня, 14:11

"Сфотографировалась с Олегом, можно и домой ехать", – говорит счастливая дама, которой удалось встретиться с исполнителем до начала концерта, пока журналисты ожидали интервью с ним. Несколько тысяч поклонниц в это время находятся уже в зале и скандируют имя артиста, под их возгласы певец выходит общаться с представителями СМИ, которым и неловко будет задавать вопросы, слыша, как много людей в этот момент ждут кумира. И не только взрослых, в очереди были замечены даже группы детей с пышными букетами. К слову, мы уже рассказали о самых неожиданных моментах концерта Олега Винника в Киеве.

Олег Винник порадовал поклонников премьерой:

Винник тем временем интересуется у журналистов, все ли успели поесть перед концертом, а сам признается, что не будет, ведь тогда ему очень захочется спать, какое там выступление! Кстати, шоу называется "Роксолана", как и одна из его новых рок-баллад: "Я сам жил за границей. Мы все думаем, найдем лучшую судьбу там, но на самом деле в это время убиваем на чужбине свои чувства, а потом очень переживаем. Этой песней я просто кричу всем тем многим нашим согражданам, которые уехали: "Возвращайтесь к нам, возвращайтесь к себе на родину! Чем больше вас вернется, тем лучше будет стране".

Здесь исполнитель не лукавит, он действительно долго прожил в Германии, где успел поработать и няней, и суперзвездой мюзиклов, фильмов и сериалов! Кстати, именно в эту страну он скоро полетит снова – записывать новые треки.

Народный любимец Олег Винник
Народный любимец Олег Винник
Фото: пресс-служба

Одну из таких записанных танцевальных песен – "Безумная любовь" – исполнитель долго не решался показать миру, слишком она для него эмоциональна. Трек о том, что нужно ценить любовь, не поддаваться соблазну и не сходиться на одну ночь, чтобы расстаться к утру. Здесь хотелось бы и расспросить побольше, но артист старается о своих чувствах петь, а вот личную жизнь скрывать от журналистов.

Не любит и долго стоять перед выходом у сцены, просит приглашать его сразу с первым аккордом. Журналисты же пока туда его не отпускают, спрашивают о планах на Новый год и как он восстанавливается в столь плотном рабочем графике. Звезда в праздничную ночь будет выступать в Харькове, постарается отдохнуть на Рождество, а потом опять в тур.

Певец также признается, что обычного рецепта восстановления – это 13-часовой сон – ему уже недостаточно, ведь этот год, по его признанию, был для него особенно сложный и поучительный. Действительно, впервые за мегауспешную карьеру он оказался в водовороте одного из самых мощных типов скандала – политического. Съемки в ролике, где были задействованы российские артисты, поддерживающие аннексию Крыма, и последующие неловкие объяснения певца вызвали бурю негодования.

Начало концерта Олега Винника во Дворце спорта
Начало концерта Олега Винника во Дворце спорта
Фото: пресс-служба

А вот на следующий вопрос, кажется, приходится отвечать каждому топовому артисту. После того, как MONATIK собрал НСК "Олимпийский", рискнет ли и Винник замахнуться на такой масштаб? Народная звезда объясняет, что шоу уровня Дворца спорта обходится недешево и чуть ли не год пришлось собирать бюджет на него. Винник больше переживает о том, как хорошо выступить сегодня! Артист еще полгода назад ознакомился с идеей и понял, что будет все очень круто, но сложно, сцена будет меняться восемь раз за концерт и будут небезопасные моменты.

Впервые постановщиком его шоу стала девушка Катя Царик, известная по работе с Людмилой Гурченко, Ани Лорак, Верой Брежневой. И неспроста, кто как не представительница прекрасного пола может прочувствовать всю философию сердцееда-Винника. Накануне он впервые увидел сцену и был шокирован, насколько там все технически сделано, даже предположил, а может и выступать ему не нужно?

Концерт Олега Винника в Киеве
Концерт Олега Винника в Киеве
Фото: пресс-служба

Сегодня.Lifestyle успели пообщаться с режиссером-постановщиком Катей Царик и узнать больше о тонкостях создания шоу.

Катя, расскажите о тонкостях создания столь масштабного шоу.

Идея шоу рождалась вместе с командой, а без художника по свету Жени Костыры я вообще не представляю, как бы мы его провели. Мы разработали необычную сценографию, со всеми этими осветительными приборами в виде геометрических фигур, которые двигались по особенным скоростным лебедкам. Все эти движения и их скорость даже специально программировались в компьютере, ничего не происходило стихийно. Такого количества оборудования мало кто может позволить себе из украинских артистов. Олег пошел на это, потому что любит и уважает своего зрителя и хотел сделать по-настоящему крутое шоу. Готовились два месяца. Целых 30 дней у нас ушло на пропись света вместе с лайтдизайнером. Мы вкладывали каждый эффект, каждый лучик в звучание песни. На пропись одного такого трека вместе со световыми эффектами уходил целый день – это очень ювелирная работа, которая потом запускается с помощью одной только кнопки. Мы хотели, чтобы световые лучи подчеркивали все акценты песни.

Не боялся ли Олег момента, когда для следующей песни один из экранов трансформируется в сцену и поднимет его над толпой?

Нет, он согласился на этот номер очень быстро. Я же очень переживала, потому что это страшно и шатко. Олег с первого дубля и без никаких проблем репетировал этот номер. Мы еще и умоляли, чтобы он держался за поручни, а он все никак этого не делал.

Шоу Олега Винника во Дворце спорта готовилось 2 месяца
Шоу Олега Винника во Дворце спорта готовилось 2 месяца
Фото: пресс-служба

Следили ли вы за творчеством Винника до момента работы с ним?

Наверное, и хорошо, что я не была сильно знакома с его песнями, у меня не было замыленного взгляда и я выстраивала всю постановку с нуля. Кстати, мне очень импонируют его рок-баллады. Хотелось, чтобы таких проникновенных песен было больше, но я понимаю, что людям нужно и что-то повеселее, полегче.

А что вы, как режиссер-постановщик, делаете во время выступления артиста?

Я со своей командой стою в отдельной технической зоне, где контролирую и раздаю команды, напоминаю и держу руку на пульсе, ведь только я знаю, что должно происходить сейчас на сцене. Олег будет выступать с наушником и, если нам нужно будет о чем-то оповестить Олега, мы с ним так свяжемся.

Высокотехнологичное шоу Олега Винника во Дворце спорта
Высокотехнологичное шоу Олега Винника во Дворце спорта
Фото: пресс-служба

Даже и без всех этих новшеств концерт все равно прошел бы отлично. Кажется, что даже если Виннику пришлось бы выступать в темном зале, без подпевки и музыкантов – шоу состоялось бы, так велика народная любовь к нему. В основном женская публика начинала петь только услышав первые аккорды песни, еще раньше чем сам певец, и это без всякого разогрева! Как ему это удается? Кроме сумасшедшей энергетики, он умеет как никто во время песни коммуницировать с публикой: тут и фирменный пронизывающий взгляд, отточенные жесты рук, будто направленные к каждой из слушательниц, и знак "класс", когда на его предложение попеть – весь зал хором кричит строчки из его любовных баллад.

В середине шоу появится и Потап, с которым они вместе исполняют саундтрек к одному из украинских фильмов "Безумная свадьба". Хип-хоп звезда даже исполнит украинский народный танец и заставит весь зал проскандировать фамилию главной звезды сегодняшнего вечера. К Виннику можно относиться по-разному, но не считаться с его оглушительным успехом – невозможно. Да и нужно ли придираться к тому, который хотя бы на пару часов заставил девушек всех возрастов и даже социального статуса почувствовать, "как пахнет любовь", что можно взять Винника в плен нежными словами и поверить, что "давным давно небом решено, им быть его Нино!".

Полную версию концерта в скором времени смогут увидеть зрители телеканала "Украина".

Ранее мы также поделились интересными фактами о феномене украинской эстрады Олеге Виннике.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Антитела" отыграли два грандиозных концерта в Киеве: как это было MARUV отменила свое выступление в России и расстроила поклонников «Это вызов»: Олег Винник признался, как относится к популярности
концерт Олег Винник
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Муж Лолиты из Беларуси впервые ответил на обвинения в изменах
Муж Лолиты из Беларуси впервые ответил на обвинения в изменах