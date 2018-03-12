Нарушая традиции: кто поведет Меган Маркл к алтарю

Сегодня, 12:41

Королевская британская семья недовольна выбором Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: AFP
Меган Маркл. Фото: AFP

Давно известен тот факт, что будущая супруга принца Гарри Меган Маркл хочет, чтобы к алтарю ее повела мать.  Обычно эту роль всегда исполняет отец. Так было и на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В то же время Маркл не раз рассказывала, что она чувствует себя куда более близкой с матерью Дорией Рэгленд, чем с отцом Томасом Марклом.

Отношения актрисы с отцом довольно сложные. Как сообщают западные СМИ, неизвестно, есть ли господин Маркл в списке приглашенных на свадьбу. Однако такой ситуацией совсем не довольна королевская семья, которая не может допустить, чтобы Меган к алтарю повела ее мать. "В королевской семье все понимают, почему Меган предпочла, чтобы мать повела ее к алтарю, но совсем не по традиции, когда такую роль берет на себя женщина, а не мужчина".

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Фото: AFP

В качестве альтернативы была выдвинута кандидатура принца Уильяма, старшего брата принца Гарри. Но и это будет нарушением устоявшихся традиций. "Это будет казаться немного неортодоксальным, но принц Гарри и Меган и так уже нарушают множество традиций", – рассказал источник из окружения пары.

Напомним, эксперты по языку тела рассказали об истинных отношения Меган Маркл и кейт Миддлтон.
принц Гарри, Меган Маркл

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