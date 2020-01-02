Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Актриса поблагодарила фанатов за поддержку

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, впервые за долгое время своей болезни обратилась к поклонникам. Отметим, что недавно семья актрисы назвала журналистов "моральными уродами".

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На официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Instagram появился трогательный пост, в котором семья от имени артистки благодарит поклонников за поддержку и молитвы.

"От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия... Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!" – сказано в публикации, которая сопровождается совместным снимком Анастасии Заворотнюк с супругом Петром.

Напомним, что недавно Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram. В сети сразу же заговорили о том, что супруг больной Анастасии Заворотнюк хочет развестись с ней.

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