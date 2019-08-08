"Наша кошка – убийца": драматические истории звезд о домашних питомцах

Белка, Флешка, Мята – как украинские артисты называют своих пушистиков

К Международному Дню кошек в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известные звезды рассказали о своих домашних любимцах. Оказалось, для того чтобы стать настоящим кошатником надо всего несколько дней, а некоторые артисты даже подобрали пушистых любимцев на улице.

На самом деле Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян обожают свою кошку Мяту, а у Монро дома целых пять пушистиков!

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Журналисты программы "Ранок з Україною" узнали у селебретиз смешные кошачьи истории. А вот известный дизайнер Андре Тан переживает сейчас настоящую драму. Певица Камалия свою кошку нашла в сумке и не смогла выставить ее на улицу.

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Белка живет очень много лет. Она как-то прыгнула мне в сумку в раздевалке на конюшне. Я приехала домой, испугалась, почему у меня сумка шевелится и мяукает. Я открыла ее, а оттуда вышла красивая белая кошка. Вот так она у меня и осталась жить", – рассказала Камалия в эфире телеканала "Украина".

Актер Михаил Кукуюк тоже не собирался заводить домашнего любимца, но судьба решила иначе.

Михаил Кукуюк Фото: Instagram.com

"Жена принесла кота в подарок сестре. Она сказала: три дня он у нас поживет, и я его подарю. Я еще сказал ей: "Если он у нас поживет три дня, то ты его не подаришь – не сможешь". Она мне не поверила. Поэтому, он до сих пор у нас живет", – поделился Михаил Кукуюк в эфире "Ранок з Україною".

Михаил Кукуюк Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Похожая ситуация и у травести-дивы Монро: "Свою третью кошку Соню я подобрала уже взрослой на Окружной, на отбойнике. Я проезжала с подругой на машине, и она увидела силуэт кошки. Мы развернулись, я подумала, что ее переехала машина. Когда подъехали, я открыла дверь, кошка сразу же прыгнула в машину и осталась у меня".

Монро Фото: instagram.com/monritta

Когда четвероногий уже живет в вашем доме, нужно выбрать ему имя. А это еще та задачка!

"Мы сначала ее принимали как мальчика, а потом выяснилось, что это девочка. Назвали Васька, думали, что будет он, а вышла – она, и теперь это Василиса", – поделился историей Андре Тан в эфире "Ранок з Україною".

У актрисы и телеведущей Русланы Писанки кошка получила совсем не простое имя.

Руслана Писанка Фото: Instagram.com

"Ее зовут Флешка – от слова Флэш, как вспышка... – признается Руслана Писанка в эфире канала "Украина". – Мы не знали, как назвать, и мама сказала: "Давайте, будет Сильва", мы и называли: Сильва, Сильва. А потом эта Сильва как понеслась, как побежала. А она беленькая такая шмух – я говорю: "Ее имя – Флэш".

И любители кошек могут рассказать не только забавные истории, но и драматические...

"Последние полгода у меня началась страшная аллергия на кошачью шерсть. И сейчас мы мучаемся, потому что кошка у нас живет уже почти шесть лет, мы к ней очень сильно привыкли. Мы не можем без нее, а она не может без нас, но при этом у меня жуткая аллергия началась на котов, мы сейчас в таком... не знаем, мы сейчас выпускаем, чтобы она иногда гуляла и возвращалась домой", – рассказывает Андре Тан.

Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

Рассказывать о своих любимцам звезды могут часами. Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян забыли куда пришли, когда разговор зашел об их Мяте.

Кошка Тоня Матвиенко Мята Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Наша кошка настоящая убийца. И на улице ничего нет. Ты никогда не пугаешься даже когда видишь, как бежит крыса с какого-то дома, думаешь: "Брат, тебе не долго осталось", – поделился Арсен Мирзоян в программе "Ранок з Україною".

Когда любовь к коту настоящая, то больше ничего не волнует...

"Я принципиально, когда выбирала себе котика, то хотела, чтобы он был обыкновенным – беспородным. Я не люблю все эти понты", – признается Тоня Матвиенко.

Но бывает и такое, что всю жизнь думаете, что собаки – ваше все, а потом в жизни появляется котенок и понеслось. Известный актер Сергей Калантай именно из таких.

"Всю свою жизнь я считал себя собачником, но женившись на Наташе, понял – "Нет", я кошатник! Потому что Наташа, с детства имела кошек в доме. И теперь у нас их целых четыре, но я не ожидал, что это животное может принести тебе столько удовольствия, радости и даже снять стресс", – признается Сергей Калантай.

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