"Нашла свое призвание": Приянка Чопра о дружбе с Меган Маркл

Актриса отметила, что рада переменам в жизни Меган

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Актриса Приянка Чопра дружит с британской герцогиней Меган Маркл, которая сейчас готовится к крестинам сына Арчи, еще с 2016 года. Две знаменитости как-то познакомились на вечеринке ELLE и с тех пор поддерживают отношения, несмотря на слухи в прессе о их ссоре. Каждая из них вышла замуж и погрузилась в семейный быт, но Чопра продолжает тепло отзываться о бывшей американской актриса.

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Так, недавно она выразила мнение, что Меган Маркл нашла свое предназначение в Великобритании и теперь может стать новым символом перемен.

"Мегс – всегда предназначалась для великих дел. Ей суждено стать настоящим символом и громким голосом перемен. Она нашла свое призвание, и это удивительно", — заявила актриса в интервью британскому глянцу ELLE.

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Ко всему, Приянка Чопра призналась, что рада таким переменам в жизни звезды "Форс мажоров", в частности – свадьба с британским принцем Гарри и рождением сына Арчи.

"Это потрясающе, что жизнь так меняется", — заявила Приянка.

Отметим, что в ближайшем будущем Приянка вместе с мужем Ником Джонасом планируют переехать из Калифорнии в Лондон. Таким образом знаменитость не отрицает, что их общение с Меган станет более активным.

Напомним, что подруга Меган Маркл теннисистка Серена Уильямс откровенно призналась, почему не будет крестить ее с принцем Гарри сына Арчи.

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