Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наследие Африки: шикарные образы Бейонсе в ее визуальном альбоме Black Is King

Сегодня, 14:14

Дизайнер рассказала, как создавались костюмы для артистки

Стилист и дизайнер Зерина Акерс стала создательницей невероятных образов знаменитой американской певицы Бейонсе в ее новом визуальном альбоме Black Is King, который вышел в конце июля этого года.

Фильм служит визуальным дополнением к альбому The Lion King: The Gift 2019 года, который был подготовлен Бейонсе для ремейка знаменитого мультфильма "Король Лев".

Black Is King прославляет темнокожих предков Бейонсе и все африканские народы. Каждый костюм артистки был создан вручную, их в фильме было около 70, пишет Dezeen.

Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
Бейонсе
Фото: dezeen.com/
1/10

"С помощью нарядов я бы хотела провести глобальный диалог. Надеюсь, что люди с любым цветом кожи уважают темнокожих. А они, в свою очередь, признают свою силу и красоту. Надеюсь, что темнокожие люди после просмотра фильма начнут исследовать свое духовное наследие", – рассказала дизайнер.

Каждый наряд является символическим и раскрывает культурные и исторические особенности народов Африки.

Напомним, дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020, став самой молодой лауреаткой премии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лилия Ребрик очаровала Сеть стильным образом в ярком костюме: фото С топом и джинсами: Даша Квиткова показала, как носить пиджак oversize летом Королева Летиция вышла в свет в изумрудном платье с вышивкой
дизайнер образы стиль Бейонсе
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Украинка с 13-м размером бюста показала щедрость природы
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Популярные статьи

Сегодня, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Сегодня, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

Вчера, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Вчера, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вчера, 05:55Fun

Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Женька из «Сватов» порадовала пикантным летним снимком
Женька из «Сватов» порадовала пикантным летним снимком
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Надя Дорофеева показала свое пляжное тело в купальнике
Надя Дорофеева показала свое пляжное тело в купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять