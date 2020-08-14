Наследие Африки: шикарные образы Бейонсе в ее визуальном альбоме Black Is King

Дизайнер рассказала, как создавались костюмы для артистки

Стилист и дизайнер Зерина Акерс стала создательницей невероятных образов знаменитой американской певицы Бейонсе в ее новом визуальном альбоме Black Is King, который вышел в конце июля этого года.

Фильм служит визуальным дополнением к альбому The Lion King: The Gift 2019 года, который был подготовлен Бейонсе для ремейка знаменитого мультфильма "Король Лев".

Black Is King прославляет темнокожих предков Бейонсе и все африканские народы. Каждый костюм артистки был создан вручную, их в фильме было около 70, пишет Dezeen.

Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ Бейонсе Фото: dezeen.com/ 1/10

"С помощью нарядов я бы хотела провести глобальный диалог. Надеюсь, что люди с любым цветом кожи уважают темнокожих. А они, в свою очередь, признают свою силу и красоту. Надеюсь, что темнокожие люди после просмотра фильма начнут исследовать свое духовное наследие", – рассказала дизайнер.

Каждый наряд является символическим и раскрывает культурные и исторические особенности народов Африки.

Напомним, дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020, став самой молодой лауреаткой премии.

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