Наследие Африки: шикарные образы Бейонсе в ее визуальном альбоме Black Is King
Дизайнер рассказала, как создавались костюмы для артистки
Стилист и дизайнер Зерина Акерс стала создательницей невероятных образов знаменитой американской певицы Бейонсе в ее новом визуальном альбоме Black Is King, который вышел в конце июля этого года.
Фильм служит визуальным дополнением к альбому The Lion King: The Gift 2019 года, который был подготовлен Бейонсе для ремейка знаменитого мультфильма "Король Лев".
Black Is King прославляет темнокожих предков Бейонсе и все африканские народы. Каждый костюм артистки был создан вручную, их в фильме было около 70, пишет Dezeen.
"С помощью нарядов я бы хотела провести глобальный диалог. Надеюсь, что люди с любым цветом кожи уважают темнокожих. А они, в свою очередь, признают свою силу и красоту. Надеюсь, что темнокожие люди после просмотра фильма начнут исследовать свое духовное наследие", – рассказала дизайнер.
Каждый наряд является символическим и раскрывает культурные и исторические особенности народов Африки.
Напомним, дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020, став самой молодой лауреаткой премии.
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