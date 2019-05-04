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Насте Каменских – 32: интересные факты из жизни певицы

4 мая одна из самых сексуальных певиц Украины отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 4 мая, певица Настя Каменских празднует день рождения. Одной из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса исполнилось 32 года. Мы уже писали о том, что Потап посвятил имениннице романтический стих, а сейчас предлагаем вспомнить самые интересные факты из биографии NK в подборке Сегодня. Lifestyle. 

  • Настя Каменских родилась в творческой семье: ее мама пела в хоре, а папа был капитаном волейбольной команды "Динамо". 
  • Каменских — это девичья фамилия мамы Насти. 
  • В детстве будущая звезда некоторое время жила в Италии и Франции. 

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

  • Каменских училась в Украинско-американском гуманитарном институте на специальности "Внешнеэкономическая деятельность".  
  • В 2004 году NK получила свою первую песенную награду. Это была гран-при фестиваля "Черноморские игры". 
  • Она также одержала победу в номинации "Открытие года" на одном из музыкальных конкурсов в Великобритании. 

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

  • Настя хотела участвовать в "Фабрике звезд", но не прошла кастинг. Она также мечтала петь в "ВИА Гре", но побоялась обратиться к продюсеру известной группы. 
  • Каменских мечтает о собственной семье. Она часто повторяла в интервью, что до 30 лет ей нужно обзавестись мужем и детьми. "Я хочу посвятить свою жизнь себе, своей семье и детям", – говорила Настя.

И кто знает, может певица давно сыграла тайную свадьбу, пока ее поклонники спорят на тему романа Каменских с Потапом

Напомним, что ранее Алексей Потапенко поздравил Настю Каменских с годовщиной. 1 мая их совместному дуэту исполнилось 13 лет.

Смотрите, на кого Настя Каменских променяла Потапа в эксклюзивном видео:

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