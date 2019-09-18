"Ей очень плохо": адвокат нарушил молчание о болезни Анастасии Заворотнюк

Российский адвокат рассказал, что актрисе сейчас очень плохо

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме, и врачи уже приняли решение прекратить лечение артистки. Пока никаких официальных комментариев от родных и представителей актрисы не было, лишь российский адвокат Тимур Маршани нарушил молчание и подтвердил, что у Насти действительно четвертая стадия рака.

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По информации российского портала Teleprogramma.pro, клиентка Тимура Маршанина сейчас находится в той же клинике, что и Анастасия Заворотнюк, поэтому про диагноз знаменитой актрисы адвокат знает не из слухов и не из прессы.

"На самом деле у Заворотнюк онкология. Это абсолютно точно! Она лежит в медицинском центре. Там же находится и моя клиентка. Можете туда поехать, посмотреть. Анастасия действительно там лежит с тяжелым заболеванием. Ей действительно очень плохо, но я не располагаю более подробной информацией о состоянии здоровья", – рассказал Тимур Маршани.

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Ко всему российский адвокат даже указал название медицинского центра, но журналисты портала решили не публиковать из-за этических побуждений.

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