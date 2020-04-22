"Насте очень повезло": известная российская актриса рассказала о состоянии Заворотнюк

Ольга Прокофьева прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк в эфире российской программы "Судьба человека" (VGTRK).

Ведущий Борис Корчевников спросил у Прокофьевой, как сейчас чувствует себя Заворотнюк. Актриса ответила, что скажет только одну фразу. Она обнадежила, что с Настей все будет хорошо.

Ольга Прокофьева Фото: VGTRK

"Насте очень повезло. У нее крепкая, большая, очень любящая ее семья. Поэтому все будет хорошо", – сказала актриса.

Семья Анастасии Заворотнюк

Скриншот: VGTRK

Напомним, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк возобновила активное лечение в клинике. Актриса регулярно проходит курс химиотерапии в одной из больниц Москвы, что ранее было невозможным из-за ослабленного организма знаменитости. Вместе с ней в больнице находится ее супруг Петр Чернышев. Он проводит со звездой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра.

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К слову, в начале этого месяца Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь. Она лично ответила в Instagram на сообщение жены российского певца Стаса Михайлова – Инны, которая поздравила актрису с днем рождения.

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