Настоящая: Ирина Билык показала архивное фото

На новом снимке сложно узнать певицу

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

49-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской, поделилась с поклонниками архивным кадром. На опубликованном фото узнать Ирину Билык довольно сложно, ведь оно было сделано много лет назад.

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Певица показала архивное фото, на котором позирует в дерзком образе, на своей странице в Instagram и посоветовала подписчикам не бояться искать себя.

"Вы мне, конечно, надавали советов по поводу образов в посте со свечой. В продолжении хочу сказать и показать: и такой тоже я была. Не бойтесь искать себя, не изменив себе, всех люблю", – подписала кадр Ирина Билык.

Ирина Билык в молодости Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях подписчики восхищаются архивным фото Ирины Билык, отмечая, что на нем певица настоящая: "Вот это настоящая Ирина Билык", "Живая очень!!! Украинскую музыку только из-за тебя полюбила", "Такой была самой лучшей".

Напомним, недавно Ирина Билык призналась в любви Лайме Вайкуле.

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