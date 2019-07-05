Настоящая медитация! Бабкин откровенно рассказал об отцовстве

Украинский музыкант много времени проводит с новорожденным сыном

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Недавно, 18 июня, Сергей Бабкин и его супруга Снежана снова стали родителями. Пока музыкант отложил все важные дела и старается максимально больше проводить время с семьей и новорожденным сыном Елисеем.

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На своей странице в Instagram Сергей Бабкин поделился деталями своего отцовства. Украинский артист сделал милое признание касательно того, что он совсем не устает, а наоборот расслабляется, проводя время с новорожденным ребенком. Также музыкант отметил, что суета и работа пока отошли на второй план.

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"Надо же! С появлением новой жизни все уходит на второй план, занимает второстепенные роли : работа, суета, выполнение задач.... Целый день хлопочешь возле малыша, возле старшеньких, вроде не отдыхаешь, а на самом деле – такой релаксище! Все посторонние мысли улетучились, голова свободна! Самая настоящая медитация! Ты собран, сконцентрирован и каждый миг находишься здесь и сейчас! Пока Елисей лежит, все лежит. Он пойдет и все пойдет", – написал музыкант в социальной сети.

Напомним, в течение беременности Снежана Бабкина делилась фото с округлившимся животиком. Однако об интересном положении жена Сергея Бабкина сообщила лишь на седьмом месяце. Звездным супругам удалось скрывать беременность на протяжении шести месяцев.

Напомним, что ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

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