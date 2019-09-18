Настоящие герои! Кто из звезд совершил подвиг ради спасения других

Узнайте, кто в свое время спас человеческую жизнь

Найти настоящего героя в наше время сложно, но есть среди мировых знаменитостей те, кто рискнул своей жизнью ради спасения других людей. Например, совсем недавно голливудский актер Дэнни Трехо стал свидетелем аварии, в результате которой одна из машин перевернулась. Думать было некогда! Актер сразу же бросился спасать малыша, вытащив его из автомобиля. Через несколько секунд транспортное средство загорелось.

Актер Дэнни Трехо Фото: Getty Images

"Все хорошее, что произошло со мной – это помощь людям", – говорит Дэнни.

Трехо оказался не единственной звездой, которая стала героем и на экране, и в реальной жизни. Жарким лето выдалось и для британского актера Идриса Эльбы. Во время выхода звезды на сцену театра в Манчестере у одной из зрительниц случился приступ с судорогами. Эльба прервал спектакль и бросился на помощь женщине, начав предоставлять первую помощь.

Идрис Эльба Фото: instagram.com/idriselba

"Он спас мою жизнь. Я бы хотела поблагодарить Идриса лично, но сомневаюсь, что мы когда-либо еще увидимся. Ведь он очень популярный", – отметила та самая женщина, чью жизнь спас актер.

Канадский актер Райан Гослинг не только разбивает женские сердца, но и спасает их жизни. Эта история произошла с британской писательницей и журналистом Лори Пенни в тот самый период, когда она пребывала в США. Женщина переходила дорогу и едва не очутилась под колесами автомобиля. Но ее буквально в последний момент из-под транспорта вытащил Райан.

Райан Гослинг Фото: Getty Images

"Давайте все успокоимся. Да, Райан Гослинг спас меня. И я ему благодарна, но я в этот момент думала про более важные вещи, поэтому как писатель и феминистка отказываюсь играть нудную женскую роль в этой героической истории", – заявила Лори.

Вот так поблагодарила! Но даже это не повлияло на намерение актера совершать добрые дела. Как-то он разборонил участников драки прямо посреди улицы.

А вот еще один актер Бенедикт Камбербэтч решил, что ему мало приключений в кино и встрял в настоящий боевик. Британская знаменитость отбил нападение грабителей на сотрудника службы доставки. Увидев, что мужчину окружили четверо злоумышленников, Камбербэтч без колебаний выпрыгнул на них из своего такси. Наверное, от удивления, что с ним дерется сам Шерлок Холмс, те разбежались в разные стороны.

Бенедикт Камбербэтч Фото: Getty Images

"Мы бы хотели поблагодарить Бенедикта Камбербэтча за все его героические действия. От имени всех в нашей компании искренне "спасибо"", – сказано на официальной странице службы доставки.

Но настоящие герои – скромны: "Я совсем не герой. Просто сделал то, что должен был".

А вот Том Хардли, когда преследовал двух мужчин, которые украли мопед, героем себя почувствовал. Актер не успокоился, пока не передал грабителей полицейским.

Том Хардли Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа.

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