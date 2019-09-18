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Настоящие герои! Кто из звезд совершил подвиг ради спасения других

Узнайте, кто в свое время спас человеческую жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Найти настоящего героя в наше время сложно, но есть среди мировых знаменитостей те, кто рискнул своей жизнью ради спасения других людей. Например, совсем недавно голливудский актер Дэнни Трехо стал свидетелем аварии, в результате которой одна из машин перевернулась. Думать было некогда! Актер сразу же бросился спасать малыша, вытащив его из автомобиля. Через несколько секунд транспортное средство загорелось.

Актер Дэнни Трехо
Актер Дэнни Трехо
Фото: Getty Images

"Все хорошее, что произошло со мной – это помощь людям", – говорит Дэнни.

Трехо оказался не единственной звездой, которая стала героем и на экране, и в реальной жизни. Жарким лето выдалось и для британского актера Идриса Эльбы. Во время выхода звезды на сцену театра в Манчестере у одной из зрительниц случился приступ с судорогами. Эльба прервал спектакль и бросился на помощь женщине, начав предоставлять первую помощь.

Идрис Эльба
Идрис Эльба
Фото: instagram.com/idriselba

"Он спас мою жизнь. Я бы хотела поблагодарить Идриса лично, но сомневаюсь, что мы когда-либо еще увидимся. Ведь он очень популярный", – отметила та самая женщина, чью жизнь спас актер.

Канадский актер Райан Гослинг не только разбивает женские сердца, но и спасает их жизни. Эта история произошла с британской писательницей и журналистом Лори Пенни в тот самый период, когда она пребывала в США. Женщина переходила дорогу и едва не очутилась под колесами автомобиля. Но ее буквально в последний момент из-под транспорта вытащил Райан.

Райан Гослинг
Райан Гослинг
Фото: Getty Images

"Давайте все успокоимся. Да, Райан Гослинг спас меня. И я ему благодарна, но я в этот момент думала про более важные вещи, поэтому как писатель и феминистка отказываюсь играть нудную женскую роль в этой героической истории", – заявила Лори. 

Вот так поблагодарила! Но даже это не повлияло на намерение актера совершать добрые дела. Как-то он разборонил участников драки прямо посреди улицы. 

А вот еще один актер Бенедикт Камбербэтч решил, что ему мало приключений в кино и встрял в настоящий боевик. Британская знаменитость отбил нападение грабителей на сотрудника службы доставки. Увидев, что мужчину окружили четверо злоумышленников, Камбербэтч без колебаний выпрыгнул на них из своего такси. Наверное, от удивления, что с ним дерется сам Шерлок Холмс, те разбежались в разные стороны. 

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Фото: Getty Images

"Мы бы хотели поблагодарить Бенедикта Камбербэтча за все его героические действия. От имени всех в нашей компании искренне "спасибо"", – сказано на официальной странице службы доставки. 

Но настоящие герои – скромны: "Я совсем не герой. Просто сделал то, что должен был". 

А вот Том Хардли, когда преследовал двух мужчин, которые украли мопед, героем себя почувствовал. Актер не успокоился, пока не передал грабителей полицейским.

Том Хардли
Том Хардли
Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа.

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