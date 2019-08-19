Тина Кароль призналась, какие книги любит читать

Украинская поп-дива предпочитает электронные книги

Тина Кароль Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно посвятила умершему мужу трогательные кадры, исполнит свои хиты во время грандиозного праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке проекта она призналась, какую литературу любит читать.

Тина Кароль через 10 лет встретилась с женщиной, которая нянчила ее сына, – смотрите видео:

По словам Тины Кароль, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей.

"Мне нравится что-то эпическое, например, как люди жили в другие времена, как складывался путь творческого человека, как та или иная певица шла к своей цели. Люблю читать настоящие истории", – отметила поп-дива за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Что касается формы, то Тина Кароль предпочитает книги в электронном виде, так как зачастую читает их в дороге.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

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