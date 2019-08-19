Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль призналась, какие книги любит читать

Украинская поп-дива предпочитает электронные книги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно посвятила умершему мужу трогательные кадры, исполнит свои хиты во время грандиозного праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке проекта она призналась, какую литературу любит читать.

Тина Кароль через 10 лет встретилась с женщиной, которая нянчила ее сына, – смотрите видео:

По словам Тины Кароль, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей.

"Мне нравится что-то эпическое, например, как люди жили в другие времена, как складывался путь творческого человека, как та или иная певица шла к своей цели. Люблю читать настоящие истории", – отметила поп-дива за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Что касается формы, то Тина Кароль предпочитает книги в электронном виде, так как зачастую читает их в дороге.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

  • 22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;
  • 23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;
  • 24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня". 

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Лучше, чем мама»: Тина Кароль рассказала о талантах сына Тина Кароль предстала в соблазнительных образах: фото Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд на шоу телеканала «Украина»
Тина Кароль книги шоу-бизнес певица
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Популярные статьи

Сегодня, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Сегодня, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Сегодня, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Сегодня, 08:59Events

Яблочный Спас 2019: главные приметы

Сегодня, 06:34Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:31Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 17:11Шоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Вчера, 11:01Психология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 09:05Техно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

17 августаТехно

Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

17 августаFun

17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

16 августаFun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Новости партнеров

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
В Японии создали протез хвоста для пенсионеров
В Японии создали протез хвоста для пенсионеров