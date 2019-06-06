Настоящий фурор в сети: Идрис Эльба с женой на свадебных снимках

Актер женился еще весной, но фото появились сейчас

Идрис Эльба с женой Сабриной Фото: Getty Images

Самый сексуальный мужчина планеты и талантливый актер Идрис Эльба в апреле женился на модели Сабрине Даур. А вот фотографии с мероприятия появляться в сети только сейчас. Новые трогательные кадры очаровали поклонников звездной пары. Новые снимки в свадебных нарядах просто взорвали сеть.

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Стоит отметить, что в британском издании Vogue сообщили, что официальные фотографии со свадьбы будут на обложке летнего выпуска журнала. Так, страницу июльского номера Vogue украсили красивые и счастливые Идрис Эльба и Сарбина Даур.

Свадьба Идриса Эльбы / instagram.com/britishvogue

Звездная пара отпраздновала свадьбу в одном из лучших отелей в Марракеше – Ksar Char Bagh. Среди гостей и на локации царила уютная атмосфера. 29-летняя Сабрина Даур шла под венец в белоснежном элегантном платье от Vera Wang. На вечеринку модель надела платье другого фасона, однако от того же бренда.

Свадьба Идриса Эльбы / instagram.com/britishvogue

Напомним, впервые Идрис был замечен в компании Сабрины в августе 2017-го. Предложение руки и сердца молодой возлюбленной звезда кино решил сделать на сцене, во время премьеры своего нового фильма Yardie, 10 февраля, в Лондоне.

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