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Настоящий психоз: Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой

Известная ведущая призналась, почему нервничала перед свадьбой с Владом Топаловым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Долгожданная свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась 3 июля в Италии. Ведущая и звездная мама долго готовилась к этому волнительному дню, да так тщательно, что не смогла справиться с эмоциями. В своем Instagram Тодоренко поделилась курьезным видео, на котором запечатлен "психоз" Регины за пару часов до начала торжественной церемонии.

Смотрите, почему Регина Тодоренко вышла замуж во второй раз:

Регина Тодоренко не публиковала в социальных сетях фото со своей свадьбы с Владом Топаловым, но сегодня решила порадовать фолловеров забавным роликом. На видео знаменитость запечатлена в свадебном платье и в очень волнительном состоянии. 

"На этом видео запечатлены все стадии дебилизма, которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству! Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности (привет, Билли Миллиган): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: "Емаё, я – невеста" и холодный пот проступает на лбу) Непонятно только , от чего такая реакция", – рассказала фанатам Регина.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, что мужем и женой Регина Тодоренко и Влад Топалов стали в октябре 2018 года. Отпраздновать свадьбу звездная пара решила только спустя шесть месяцев после рождения сына Михаила. Церемония бракосочетания звезд прошла 3 июля в Сорренто, Италия.

Самые интересные подробности свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите здесь.

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