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Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем: фотофакт

Популярная ведущая сейчас отдыхает в Италии с возлюбленным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева
Фото: Instagram.com

Поклонники экс-ведущей популярного шоу о путешествиях "Орел и решка" Анастасии Ивлеевой ликуют, ведь наконец-то сбылось то, о чем они давно мечтали – российская звезда вышла замуж за рэпера Элджея.

Также Снежана Егорова в третий раз собирается замуж:

Сама Настя фанатов заинтриговала новой публикацией в Instagram, под которой кратко, но вполне содержательно написала "муж", сопроводив смайликом в виде черного сердечка. Позже ряд российских СМИ опубликовали информацию, о том, что звезда тревел-шоу действительно расписалась с исполнителем и даже успела сменить документы, взяв фамилию любимого супруга.

INSTAGRAM (@nastyaivleeva)

На опубликованном черно-белом фото возлюбленный Насти позирует лежа на роскошной яхте. Подписчики предполагают, что Ивлеева как раз сейчас проводит свой медовый месяц в Италии с новоиспеченным супругом.

Напомним, что первые слухи о скорой свадьбе Ивлеевой появились еще в марте 2019 года. Тогда на безымянном пальце девушки появилось обручальное кольцо. Анастасия, которая всегда скрывала личную жизнь, комментировать информацию о важном событии не стала.

Напомним, ранее Настя Ивлеева вспомнила, как заработала первый миллион.

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