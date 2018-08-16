Настя Каменских анонсировала выход новой песни

Песня LOMALA выйдет 17 августа

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Украинская популярная исполнительница Настя Каменских (NK) анонсировала выход новой песни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Ребята, уже в эту пятницу, 17 августа, выходит моя новая песня #LOMALA. Я знаю, как вы ждете ее, еще чуточку терпения. Изначально мы планировали запуск на сентябрь, но почитав ваши комментарии и просьбы, решили сделать вам сюрприз и выпустить раньше!" – написала Настя.

Настя Каменских анонсировала выход новой песни Фото: Instagram/kamenskux

Напомним, в сети рассекретили совместный отдых Насти Каменских и Потапа. Предполагается, что знаменитости отдыхают вместе в Позитано, Италия. Слухи о том, что пара вместе ходят давно, однако ни Настя, ни Алексей (настоящее имя Потапа – ред.) не подтверждают эту информацию. Известно, что у Каменских есть любимый человек, отношения с которым она не афиширует. О личной жизни Потапа на данный момент мало что известно.

Ранее Настя Каменских порадовала поклонников откровенными фото в купальниках. Кроме того, певица продемонстрировала нежный образ в стильном платье.