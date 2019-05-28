Настя Каменских беременна?

Многие считают, что Настя Каменских и Потап ждут ребенка

Настя Каменских и Потап поженились Фото: instagram.com/realpotap

23 мая состоялось событие, которого ждали все – Настя Каменских и Потап поженились. Трогательная церемония бракосочетания и банкет прошли под Киевом, и уже известно, во сколько обошлась звездная свадьба.

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Не успели утихнуть разговоры о шикарной свадьбе, как все начали обсуждать скорое пополнение в семье. Многие поклонники считают, что Настя Каменских беременна. Певица давно не скрывает, что мечтает о ребенке, и неоднократно заявляла, что не собирается с этим тянуть. А Потап в своей песне-признании в любви избраннице поет: "Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые, милые дети".

А на днях певица опубликовала фото с медового месяца, на котором позирует в бикини. Некоторые поклонники заподозрили, что Настя Каменских беременна: "Настюша ты чуть-чуть беременна?", "НК беременна".

Настя Каменских показала фигуру в бикини Фото: instagram.com/kamenskux

Так или иначе, ни Потап, ни Настя Каменских на подобные комментарии не отвечают.

Ранее мы также рассказали историю любви Насти Каменских и Потапа.

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