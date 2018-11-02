Настя Каменских и Потап позировали в похожих платьях

Певица заметила забавное сходство

Потап и Настя Каменских. Фото: пресс-служба

Недавно группа MOZGI выпустили клип, в котором украинский продюсер и рэпер Потап появился в образе блондинки в красном платье. В своих Instagram-сторис Настя Каменских разместила забавный фотоколлаж. Слева позирует сама Каменских в красном платье с высоким разрезом и оголенными плечами, а справа запечатлен Потап в очень похожем наряде.

Настя Каменских и Потап Фото: скриншот

О том, что известный продюсер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских состоят в романтических отношениях ходят слухи уже давно. Недавно пару заметили якобы отдыхающими вместе. И Настя, и Потап публиковали яркие фото из Позитано, Италия.

Кроме этого Настю и Потапа заметили обнимающимися на вечеринке по случаю дня рождения украинской ведущей Кати Осадчей. На видео можно заметить, как Потап нежно обнимает Каменских. Но после того, как артист увидел камеру, он быстро отстранился от Насти.