Настя Каменских и Потап рассекретили страну, в которой проводят отпуск: фото

Звездные супруги решили продлить медовый месяц

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

После загруженного графика в Украине звездные супруги Настя Каменских и Потап решили продлить свой медовый месяц, который они не догуляли в Турции. Как оказалось, артисты отправились в Италию на остров Сардиния вместе со своими друзьями - солистом группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его супругой Анной.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап скучают друг по другу:

Счастливые Настя Каменских и Потап уже начали делиться совместными кадрами с лазурного берега. На одном из кадров влюбленные позируют вместе с Позитивом на фоне пляжа. А на другом фото украинская певица запечатлена уже одна в летнем платье-халате и соломенной шляпке. Свой новый пост Настя сопроводила подписью на итальянском языке, что означает "Я очень счастлива".

31 Июл 2019 в 3:14 PDT INSTAGRAM (@kamenskux)

Потап же сделал шуточную подпись, намекая на солиста группы "Время и Стекло": "Всегда найдется тот, кто испортит фото из отпуска".

31 Июл 2019 в 1:50 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

Ранее мы также писали, что соблазнительная Настя Каменских показала аппетитные формы в ванной. Также до этого Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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