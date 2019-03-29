Настя Каменских: "Мне удалось найти именно ту половинку, о которой пишут в книгах"

Певица до сих пор не решилась назвать имя возлюбленного

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Главная интрига украинского шоу-бизнеса, которая не дает покоя многим украинцам, – имя возлюбленного Насти Каменских. Певица неоднократно заявляла, что на данном этапе морально не готова рассекретить свои отношения, однако этим Настя лишь подогревает интерес к личной жизни.

Безуспешно раскрыть тайну Насти Каменских неоднократно пытались топовые тележурналисты, в том числе Катя Осадчая, Анатолий Анатолич и Маша Ефросинина, которой певица недавно дала интеревью. Насте Каменских необходимо было продолжить фразу: "Мой самый близкий человек...".

Читайте также Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

"Мой самый близкий человек – ну, конечно, это мой мужчина, о котором я не рассказываю и которого не показываю, потому что я пока не готова. Это нормально", – считает Настя Каменских.

Однако певица все же призналась, что считает возлюбленного своей настоящей второй половинкой.

Настя Каменских рассказала о возлюбленном Фото: instagram.com/kamenskux

"Отношения – это очень-очень большая работа, и мне удалось, к огромному счастью, найти взаимопонимание, это очень важно. И, к огромному счастью, мне удалось найти именно ту половинку, о которой пишут в книгах. Знаешь, есть такие легенды, что нас создали с двумя головами, четырьмя руками и четырьмя ногами. Однажды боги рассердились, располовинили их, и они разбежались, и с тех пор по миру ищут свои половинки. Вот, можно сказать, что я нашла ее", – говорит певица.

Настя Каменских так и не назвала имя возлюбленного, но надо ли здесь что-то говорить?

Маша Ефросинина неоднозначными фразами и вопросами намекнула на вероятного жениха певицы. Кроме того, телеведущая сообщила, что лично знакома с ним. Выходит весьма забавная история: все знают, но никто не произносит его имя вслух.

"Получается, вам приходится и на людях прятать свои эмоции – потискаться, поцеловаться, в самолете выйти, так сказать, в кабинку", – говорит Маша. Исходя из вопроса, Настя на публике часто пребывает в компании возлюбленного.

"Анастасия, как вас по батюшке? Алексеевна? Надо же", – тонко подметила Ефросинина.

Напомним, Алексей Потапенко, он же Потап, неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских.

Смотрите (с 14:40) видеоинтервью, в котором Настя Каменских рассказала о возлюбленном:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram