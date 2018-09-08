Настя Каменских на фото засмотрелась на таинственного поклонника

Звезда разместила любопытную фотографию в Instagram

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее оконфузилась на снимке в ванной, удивила поклонников в Instagram интригующей фотографией на стадионе. Для фотосессии звезда надела белый спортивный костюм с капюшоном.

Подписчики артистки обратили внимание на то, с каким "влечением" она смотрит на человека, находящегося за кадром. "Ты это что, на Потапа так засмотрелась?", "А кто за кадром?", "На кого так смотришь?", "Заинтриговала", – пишут юзеры в комментариях.

Пост Насти Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Многим пользователям Instagram не понравилось, что Каменский на снимке показала язык: "Зачем ты высунула этот язык?", "Достала с этим языком", "Фу, Настя", "Хватит пошлости".

Однако большинству фанатов певицы все же понравился ее новый образ: "Красивая", "Супер", "Ты – лучшая", "Настоящая звезда", "Симпатичная очень", "Настя, ты мой кумир".

Напомним, недавно Настя Каменских удивила снимком в киевском кафе. Кроме этого, мы писали, что в сети "рассекретили" совместный отдых Насти Каменских и Потапа". Ранее Настя Каменских порадовала поклонников откровенными фото в купальниках.