Настя Каменских о навязчивом поклоннике: "Избила шипами лицо"

Певица призналась – чтобы избавиться от ухажера, пошла на радикальные меры

Одни жалуются на отсутствие внимания со стороны противоположного пола, другие, наоборот, на чрезмерную активность ухажеров. К последним относится большинство представителей шоу-бизнеса. В программе "Зірковий шлях" звзеды рассказали, как дают отпор навязчивым поклонникам.

У певицы Насти Каменских, которая недавно заинтриговала новым сообщением, всегда были проблемы с чрезмерно активными поклонниками, и всю жизнь артистка отбивалась от них.

"У меня была с этим проблема, потому что я всегда выглядела старше, чем мои одноклассники. Поэтому уже когда я стала немного старше, 17-18, у меня уже появились проблемы, потому что у меня было очень много поклонников. А когда я стала известной, то это вообще просто вышло из берегов. Когда мне еще начали предлагать за любовь разные штуки...", – признается Настя Каменских.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Но однажды, чтобы навязчивый кавалер оставил певицу в покое, пришлось применять более радикальные методы.

"У меня было такое, что я цветами побила мужчине... одному человеку избила шипами лицо, потому что он хотел любви", – рассказала артистка.

Об этом инциденте стало известно потенциальным кавалерам Насти. Конечно, надежду на то, что Настя ответит им взаимностью, не потеряли, но стали несколько осторожнее.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"То есть я такая с характером девушка, и я прославилась в их кругах тем, что я очень строптивая. Потому что я знаю точно, чего хочу. Для меня это важно. Я не буду дарить свою любовь, чтобы просто подарить или за какие-то деньги. Я и сама могу их заработать", – делится Настя.

Ирина Билык, Слава Соломка, Эрика Герцег, Alyosha тоже рассказали о своих поклонниках. Все подробности узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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