Настя Каменских – о работе ведущей и отсутствии стеснения

Певица и ведущая Настя Каменских рассказала о третьем сезоне "Рассмеши комика. Дети", будущих хитах и фишках 90-х.

— Настя, вот уже третий сезон вы являетесь ведущей проекта "Рассмеши комика. Дети" (по субботам, в 18:30). Признайтесь, не надоело еще?

— Мне кажется, этот проект вообще не может надоесть. Причем это не только мое мнение, но и телезрителей, участников и всей съемочной группы, которая работает над этой программой. И главная причина — это, конечно, сами дети. Они же воплощение сплошной непосредственности, удовольствия и расслабления. Для меня это не работа, а кайф! Правда, третий сезон для меня очень сильно отличается от предыдущих. В этом мне помог опыт судейства в "Х-факторе". Мне кажется, я стала более уверенной, понимающей.

— Сложно совмещать карьеру сольной исполнительницы и ведущей?

— Конечно. Я не могу вам даже передать, какое у меня количество работы на данный момент! Мы создаем новую программу, работаем над альбомом. Но я приняла решение, что не хочу отказываться от этой программы. Главное — правильно распределить все свои силы, и тогда удовольствие от работы будет в любом случае. Иначе зачем вообще этим всем заниматься?

— Родители участников шоу не пытались на вас как-то влиять? Не просили помочь еще на уровне кастингов?

— Никогда такого не было, ко мне ни разу не обращались с подобными просьбами. Максимум, что меня могут попросить родители — сфотографироваться с их детьми. В этом я почти никогда не отказываю. Я очень люблю детей и сама по себе очень добрый человек.

— Во время съемок шоу вы часто импровизируете наравне с опытными комиками — Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым. Не стесняетесь попасть впросак, пошутив неудачно?

— Честно вам скажу, я не пытаюсь ни с кем соревноваться. Во-первых, потому что я девочка, и ребята в этом плане всегда соблюдают субординацию. Я чувствую их уважительное отношение ко мне, их любовь и могу сказать, что эти чувства абсолютно взаимны. Они не заводят меня в тупик, из которого я не могла бы выбраться (смеет­ся). Никто же не борется за лучшую шутку в этом шоу. Поэтому: нет, я ничего и никого не стесняюсь. Кроме того, я 12 лет проработала с Алексеем Потапенко, а это что-то да значит! Он вытворял такие вещи на сцене, после которых я уже готова ко всему (смеется).

— Что нового ждать в ближайшее время от NK?

— Я в диком восторге от того, чем сейчас занимаюсь. Но, к сожалению, у меня нет даже времени от всего этого кайфануть. И меня это очень сильно расстраивает. Я наконец нашла свой стиль, мы с командой придумали общую концепцию программы и как я буду презентовать новую себя. Я собрала вокруг себя единомышленников, и мы друг от друга получаем по-настоящему удовольствие. Единственное, чего мне не хватает в жизни, это количества времени в сутках. Если бы можно было их увеличить, я бы обязательно воспользовалась этой возможностью (улыбаетсякурсив). Открою вам тайну: репертуар NK будет основан на стилистике 80—90-х годов, которые сейчас дико популярны. Причем это касается не только музыки: у меня будет много разных фишек, которые я придумала сама, и мне кажется, именно сейчас люди меня точно воспримут по-другому. Это будут совершенно сумасшедшие хиты, которые надолго остаются в памяти, и просто так от них не избавишься (смеется). Мы написали песни, часть из которых выйдет прежде, чем сам альбом. Поверьте, люди будут сходить с ума, когда их услышат! А еще мы уже начали работу над клипом. Песня будет называться "Дай мне". Открою еще секрет: маленький кусочек из нее вы можете услышать в начале клипа #ЭТОМОЯНОЧЬ (на данный момент клип в YouTube посмотрело более 10 миллионов пользователей. — Авт.) В общем, ждите: на днях мы выпустим эту песню и разорвем наше культурное пространство.

Напомним, Настя Каменских и Бейонсе носят одинаковые наряды.