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Настя Каменских очаровала Сеть фотографией в постели

Вот, как певица выглядит дома

Инна Петрова
Сегодня, 13:00

Настя Каменских, которая в своем новом клипе поделилась эксклюзивными кадрами с Потапом, показала, как выглядит дома на самоизоляции. Певица разместила в Сети милое фото, на котором позирует в пижаме.

NK регулярно обновляет свой профиль в Instagram свежими снимками. Большой популярностью среди ее фолловеров пользуются кадры с Потапом. Однако на этот раз звезда запостила игривое фото в постели.

Смотрите в сюжете, как живет на карантине Настя Каменских:

На двух новых снимках Каменских запечатлена в белой пижаме на кровати, ее волосы собраны в пучок, а на лице легкий мейк.

INSTAGRAM

"Que tengas un buen día amigos", – подписала публикацию Настя. С испанского это фраза переводится как "хорошего дня, ребята".

Держать фигуру в хорошей форме Насте Каменских помогают занятия спортом. Артистка даже на карантине не забывала про воркауты, которыми также делилась со своими поклонниками. Она провела цикл онлайн-тренировок в Instagram, которые переросли в большой мотивационный курс "Жизнь в стиле NK", и разработала сет отдельных тренировок для YouTube.

"Занятия спортом должны приносить удовольствие и не обязательно занимать много времени. Упражнениями вы сделаете свои руки крепкими и женственными, пресс – подтянутыми, а "Ким" – упругой", – считает NK.

Недавно беременная во второй раз TARABAROVA показала трогательные фото с округлившимся животиком.

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