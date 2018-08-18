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Настя Каменских оконфузилась на фото в ванной

Звезда не учла один маленький, но очень важный момент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее возмутила сеть откровенным фото,  "оконфузилась" в ванной комнате. Артистка разместила в Instagram фотографию на фоне унитаза. Подписчики звезды начали иронизировать в комментариях под снимком: "Замечательное фото на фоне унитаза", "Насть, а унитаз там зачем?", "Унитаз получился красиво", "Ой, кажется, получился маленький конфуз".

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Многие также обратили внимание на то, что Каменских еще больше похудела за последнее время и это выглядит болезненно: "Настя, у тебе анорексия. Очень жаль", "Какая-то страшненькая, худющая, кости торчат", "Неестественно худая. Это фотошоп". Но, стоит отметить, большинство поклонников звезды засыпали ее комплиментами: "Очень красивая", "Великолепная", "Симпатичная", "Богиня", "Ты – супер!".

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Напомним, в сети "рассекретили" совместный отдых Насти Каменских и Потапа"Ранее Настя Каменских порадовала поклонников откровенными фото в купальниках

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Источник: "Сегодня"
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