Селфи в ванной и без макияжа: Настя Каменских опубликовала пикантное фото

Певица нередко радует поклонников соблазнительными фото

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских всегда привлекала внимание не только своим голосом, но и фигурой. Ее формы часто становились предметом обсуждения в сети, особенно после того, как певица активно стала заниматься спортом и заметно похудела.

На своей страничке в Instagram поп-звезда снова разместила пикантный снимок с оголенными ягодицами. Снимок в соцсети собрал десятки тысяч "лайков".

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Ее снимками в сети то восхищаются, то критикуют их. Но недавно Настя опубликовала довольно откровенное фото, чем возмутила многих своих подписчиков.

Ранее Каменских сообщила, что попала в больницу, где ей поставили капельницу. Причиной госпитализации стало сильное отравление. Настя рассказала на своей странице в Instagram, что сначала занималась самолечением, но ей становилось только хуже, поэтому она обратилась за помощью к врачам. Настя также посоветовала не заниматься самолечением и не ждать, а сразу обращаться за профессиональной помощью. Впоследствии она добавила, что чувствует себя значительно лучше.