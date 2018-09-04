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Селфи в ванной и без макияжа: Настя Каменских опубликовала пикантное фото

Певица нередко радует поклонников соблазнительными фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских всегда привлекала внимание не только своим голосом, но и фигурой. Ее формы часто становились предметом обсуждения в сети, особенно после того, как певица активно стала заниматься спортом и заметно похудела.

На своей страничке в Instagram поп-звезда снова разместила пикантный снимок с оголенными ягодицами. Снимок в соцсети собрал десятки тысяч "лайков".

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Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Ее снимками в сети то восхищаются, то критикуют их. Но недавно Настя опубликовала довольно откровенное фото, чем возмутила многих своих подписчиков. 

Ранее Каменских сообщила, что попала в больницу, где ей поставили капельницу. Причиной госпитализации стало сильное отравление. Настя рассказала на своей странице в Instagram, что сначала занималась самолечением, но ей становилось только хуже, поэтому она обратилась за помощью к врачам. Настя также посоветовала не заниматься самолечением и не ждать, а сразу обращаться за профессиональной помощью. Впоследствии она добавила, что чувствует себя значительно лучше.

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певица Настя Каменских откровенное фото
Источник: "Сегодня"
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