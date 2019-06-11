Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Певица призналась, как их с Потапом назвали в сети

Настя Каменских и Потап поженились Фото: instagram.com/realpotap

23 мая Настя Каменских вышла замуж за Потапа, и их свадьба стала событием года. Торжество посетили многие украинские звезды, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Тина Кароль, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, Оля Полякова. Отметим, трогательная церемония прошла в загородном ресторане.

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После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц, а по приезду отправились в концертные туры. Во время поездки Настя Каменских поделилась очередным фото со свадьбы с Потапом, а также прокомментировала это событие. Певица призналась, что до сих получает поздравления от поклонников.

"У меня каждый день концерты и на каждом из них получаю от вас, любимые поклонники, поздравления с нашим с Потапом событием! Нам безумно приятно слышать от вас такие теплые пожелания счастья! Особенно приятно видеть в ваших глазах искренность и радость за нас! Видела, что нас назвали украинской королевской семьей! Смотрю на фото и, правда, наша свадьба получилась royal wedding! Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Спасибо, нашим любимым фанатам, что проживаете с нами эти эмоции! Мы вас безумно любим! Желаем каждому из вас найти своих soulmates, которые будут ценить вас и вдохновлять. А вы любите их, заботьтесь и помните, что залог крепких отношений это всегда работа двоих: взаимная поддержка, забота и доверие", – написала Настя Каменских.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

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