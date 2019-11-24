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Настя Каменских открыла финал "Танцев со звездами": яркое видео

Украинская певица вспомнила свой дебют на паркете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:49
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

В это воскресенье, 24 ноября, стартовал финал шоу "Танці з зірками 2019". Открывать грандиозное событие выпала честь украинской певице Насте Каменских. На паркет NK вышла в соблазнительном образе: кожаное ярко-розовое платье с анималистические оттиском подчеркнуло изящную фигуру певицы, а массивное колье-чокер, украшенное головой тигра, стало изюминкой образа.

Кроме того, на паркете появились также персонажи клипа Elefante. Дополнением номера стала постановка финалистов шоу – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот.

Настя Каменских пожелала победы суперфиналистам и вспомнила свой дебют на паркете: "Я помню свой дебют в танцевальном шоу – волновалась так же, как и перед первым выходом на большую сцену. Кстати, латинская самба была моей любимой. И это не совпадение. Зажигательные ритмы меня всегда привлекали и вдохновляли. И теперь мой трек Elefante, в котором я соединила латиноамериканские биты и мелодию украинской сопилки, покоряет Латинскую Америку. Я желаю победы каждой паре, но в определенной степени они уже победили – ведь вышли в суперфинал".

Певицу пригласили презентовать новый трек за океан. Так, песню Elefante с ошеломительным успехом артистка вместе со своей командой, компанией NICE2CU, которую она создала, начав сольную карьеру, представила на популярных теле и радио-шоу в Мексике.

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NK стала первой украинской певицей, которая попала в авторитетный музыкальный чарт Billboard, и чей трек звучит на национальных радиостанциях за океаном, заняв второе место в хит-параде радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Клип на трек всего за несколько недель набрал больше 10 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее мы также рассказали, что указано в райдере Насти Каменских. Ко всему, недавно Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских. Музыкант вспомнил забавный случай, когда Настя Каменских вернулась домой в непривычном амплуа.

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