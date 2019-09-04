Настя Каменских поделилась подробностями подготовки к свадьбе с Потапом

Певица рассказала, с кем выбирала свадебное платье

32-летняя украинская певица Настя Каменских в мае 2019 года вышла замуж за продюсера и музыканта Потапа. Свадьба в итальянском стиле прошла в одном из ресторанов под Киевом, и на торжество были приглашены топовые украинские звезды.

Молодожены появились на празднике в светлых нарядах – Потап выбрал костюм бежевого оттенка, а Настя Каменских – изящное платье-конструктор от израильского бренда.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

А недавно в программе "Зірковий шлях" Настя Каменских рассказала, как искала подвенечный наряд. Оказалось, что звезда долго выбирала свадебное платье, а помогали ей в этом мама и подруги. Все примерки артистка снимала на видео и совсем скоро опубликует ролик на своем YouTube-канале.

"Эта серия будет, где я мерила платья разные, и очень много. Со мной была мама, подруги. Когда ты надеваешь, ты понимаешь – боже, это оно. И ты садишься, и наелся того свадебного торта, а ты всё равно такая худенькая в нем", – поделилась эмоциями Настя.

Напомним, ранее Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом.

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