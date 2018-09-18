Настя Каменских похвасталась пышным бюстом в купальнике

Певица также призвала заниматься спортом

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Снимками певицы Насти Каменских то восхищаются, что наоборот критикуют. Артистка нередко публикует соблазнительные фото в своем Instagram-аккаунте, что вызывает волну обсуждений ее фигуры.

Недавно звезда разместила в своем профиле пикантное фото, на котором она позирует в купальнике, выходя из бассейна.

Настя также рассказала, что в последнее время она увлекается плаванием и хочет выучить три новых стиля: кроль, брасс и баттерфляй.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Все прекрасно знают, что спорт и движение – это жизнь. Давайте добавим в свою жизнь ещё один источник позитива. Для меня это плавание! я пообещала себе плавать не менее чем тремя стилями и придерживаюсь поставленной перед собой цели. Пока еще на дворе последние теплые дни – предлагаю и вам оперативно попасть на речку/озеро/море – смотря что у вас под рукой. Для тех, у кого нет натурального водоема – есть спортивный бассейн. И плывем, плывем, плывем. Предлагаю освоить 3 основных вида плавания: кроль, брасс, баттерфляй. И, конечно же, завершить все релакс-плаванием. Наслаждаемся прекрасной водной стихией! Делаем это так, как я на фото!", – подписала снимок Настя.

Напомним, Настя Каменских показала своего "кумира".

Ранее Потапа и Настю Каменских застали за нежными объятиями на дне рождения у Кати Осадчей.