Настя Каменских показала фигуру в бикини

Певица опубликовала пикантный кадр

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно заинтриговала поклонников, вместе со своим супругом, музыкантом и продюсером Потапом, на четыре дня улетели отдыхать. Конечно, сексуальная артистка не могла не поделиться пикантным кадром с мини-отпуска.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует на балконе с видом на море в черном раздельном купальнике. На снимке Настя Каменских стоит задом, демонстрируя подписчикам аппетитные формы.

"Это наш побег, Потап. Всего 4 дня. Много любви и солнца", – прокомментировала кадр Каменских.

Настя Каменских в купальнике Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, зачастую подписчики критикуют артистку за слишком откровенные фото, однако в этот раз под постом множество комплиментов: "Ты чудо природы!", "Прекрасно выглядишь". Кроме того, многие отметили, что Настя Каменских заметно похудела: "Что-то Попа уже не как у Ким) Похудела!".

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