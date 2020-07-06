Настя Каменских показала, как выглядела 5 лет назад

Исполнительница поделилась архивным фото в Instagram

Настя Каменских, которая накануне удивила поклонников неожиданной выходкой, показала, как выглядела несколько лет назад. Архивное фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram и предложила фолловерам сравнить себя сейчас и тогда.

Кадры, опубликованные Каменских, практически идентичные: девушка сидит у старого колодца возле дома. Отличается только одежда – на фото пятилетней давности Настя в кофте и брюках, а на свежем снимке в платье свободного кроя.

"Здесь отдыхает душа. Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад", – написала в посте NK.

INSTAGRAM

Многочисленные подписчики звезды сошлись во мнении, что за пять лет Настя Каменских практически не изменилась и написали ей множество комплиментов в комментариях: "Вообще не изменилась! Красотка", "Шикарная тога и сейчас", "Почти не изменилась, как была красоткой, так и осталась".

Напомним, что не так давно Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

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