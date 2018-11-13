Настя Каменских показала лицо без макияжа

Певица позировала для фото без грамма косметики на лице

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая не расстается с леопардовыми лосинами, разместила очередное фото на своей странице в Instagram, где позирует без макияжа. Артистка также заинтриговала подписью к снимку, отметив, что она отправляется в новое путешествие.

Настя Каменских без макияжа Фото: Instagram/kamenskux

"Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении", – написала Настя под фото.

Отметим, что поклонники NK пришли в восторг от естественной красоты артистки, о чем написали ей в комментариях: "Вы прекрасна, как всегда", "Такая свежая", "Ты даже без макияжа классная", "Настя, супер!", "Красотка", "И без макияжа супер".

Напомним, недавно украинская певица Настя Каменских отпраздновала маленький юбилей и уже успела похвастаться в сети своим новым образом. Оказывается, что уже ровно год, как вышла ее первая сольная песня.

Ранее Потап прокомментировал успех Насти Каменских. Рэпер отметил, что между ними нет вражды.